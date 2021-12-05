Новый Александро-Невский собор освятили в Алма-Ате

Новый собор во имя благоверного князя Александра Невского освящен в воскресенье в Алма-Ате (Казахстан) в честь отмечаемого в 2021 году 800-летия со дня рождения князя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Алма-Ата.

Освятил храм митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. На церемонии присутствовали заместитель главы администрации города Ержан Бабакумаров, генеральный консул России в Алма-Ате Евгений Бобров и представители православного духовенства.

Как заметил Ержан Бабакумаров, построенный храм стал еще одним украшением Алма-Аты и местом духовного единения верующих. Ведь, как сказал Бабакумаров, "православная церковь играет важную роль в укреплении и развитии межконфессионального диалога, мира и стабильности в нашем обществе".

Так же в столице Казахстана Нур-Султане открылась выставка "Александр Невский и его образ в исторической памяти", тоже приуроченная к 800-летию со дня его рождения.

Справка "РГ"

2021 год в России объявлен годом Александра Невского в честь 800-летия со дня его рождения. Александр Невский (1221-1263 г.г.) - князь Киевский (1248-1252 г.г.) и Владимирский (1252-1263 г.г.), князь Новгородский (1236-1240, 1241-1252 г.г.). Руководил русскими войсками в обороне северо-западных земель Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью (1547 г.).