Палата общин расследует появление наркотиков в парламенте Британии

Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл заявил, что собирается начать расследование предполагаемого употребления наркотиков в Вестминстерском дворце.

Во время обыска полиции в кабинетах парламента Британии, куда могли попасть только люди со специальными пропусками, были обнаружены следы кокаина. Как сообщает The Times, они были найдены с помощью спецсредств в туалетах у кабинета Бориса Джонсона и министра внутренних дел Прити Патель, а также в санузле для инвалидов и в доступном туалете рядом с офисом Ника Томаса-Симондса, бывшего теневого министра внутренних дел.

Согласно отчету, в общей сложности 12 помещений по всему Вестминстеру были протестированы с помощью салфеток для обнаружения наркотиков и во всех, кроме одного, были найдены доказательства употребления наркотика, включая места, запрещенные для посещения даже теми лицами, у кого есть допуск для похода в парламент. Речь идет о специальных отсеках для влиятельных чиновников, в том числе, из правительства, куда требуются особые разрешения на вход или куда можно пройти только в сопровождении охранника парламента. За последний год два торговца наркотиками были арестованы в здании парламента и возле него.

"Палата общин имеет долгую историю использования служебных собак для обнаружения взрывчатых веществ. Возможно, теперь нам нужно расширить круг собак-ищеек и включить в них тех, которые могут обнаруживать наркотики", - сказал депутат от консервативной партии Чарльз Уокер. По словам другого источника, он видел, как известный депутат со своими помощниками открыто употреблял наркотик на вечеринке. "На мероприятии присутствовали журналисты, и я предупредил депутата, что то, что они делают, чрезвычайно опасно, и они могут быть разоблачены, но, похоже, они сошли с ума", - заключил собеседник издания.

Ранее целый ряд высокопоставленных британских политиков рассказали о своих "романах" с наркотиками. Как сообщает портал vice.com, министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув на приватной вечеринке еще в 2016 году признался, что употреблял наркотик "несколько раз" перед избранием в парламент. Рори Стюарт, государственный секретарь по международному развитию Соединенного Королевства признался, что употреблял опиум, а Доминик Рааб сказал, что употреблял марихуану, будучи студентом Оксфорда. Джереми Хант, государственный секретарь по иностранным делам, признался, что употреблял каннабис, путешествуя по Индии. Борис Джонсон ранее признавался, что употреблял каннабис и кокаин "в одиночестве" в юности. Тот факт, что сами политики, ответственные за поддержание системы, криминализирующей наркотики и потребителей наркотиков, демонстрировали явный двойной стандарт, не стал сюрпризом: никто не питал иллюзий, что они раньше не пробовали запрещенные наркотики, констатирует издание.

В Британии растет обеспокоенность по поводу употребления наркотиков и других запрещенных веществ в парламенте. Новость о полицейском рейде появилась после того, как Джонсон обсудил свои новые планы по борьбе с употреблением и распространением наркотиков в Альбионе, чтобы "показать пример" правонарушителям из среднего класса. Премьер пригрозил конфисковать паспорта и водительские права у потребителей наркотиков.

Между тем, в самом Соединенном Королевстве и за рубежом война с наркотиками "терпит поражение", сообщалось в масштабном отчете Международного консорциума по наркополитике (IDPC). В нем отмечаются, что усилия по ликвидации незаконного рынка наркотиков мало повлияли на его мировые поставки, а вместо этого имели негативные последствия для прав человека, безопасности, развития и здоровья. В частности, в Британии наблюдается самый высокий уровень летальных исходов, связанных с наркотиками, которых не было на протяжении десятилетий, что составляет почти треть всех смертей, вызванных употреблением запрещенных веществ в Европе.

Летом 2019 года швейцарский парламентарий Луиз Штамм, который признал, что принес в парламент грамм наркотика и чемодан, полный фальшивых денег на сумму 1 миллион евро, не столкнулся с какими-либо юридическими последствиями. Он объяснил, что это был рекламный ход, чтобы "встряхнуть местных политиков". По его словам, он был шокирован тем, насколько легко было достать наркотики в центре Берна.

Между тем

Немецкие репортеры в 2005 году обнародовали результаты журналистского расследования, утверждая, что в Европейском парламенте ими было обнаружено значительное количество кокаина. Используя специальные влажные салфетки, репортеры телеканала Sat 1 обработали с их помощью емкости для туалетных рулонов, дверные ручки и другие части брюссельского здания. Почти все 46 взятых ими мазков были загрязнены наркотиком, причем 10 образцов содержали "значительные количества" наркотика класса А. Европейский парламент отрицал проблему употребления наркотика среди членов и сотрудников парламента. Но ученый, который проанализировал мазки, подтвердил выводы журналистов. Ранее тот же телеканал проверил парламент Германии, где разразился огромный скандал после того, как в его помещениях был обнаружен наркотик в количестве одного и двух микрограммов. Однако в Европейском парламенте на 10 мазков было нанесено от 20 до 30 микрограммов наркотика.