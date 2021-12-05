Почему России не хватает своих овощей

Врачи в условиях COVID-19 настоятельно рекомендуют есть больше овощей - они укрепляют иммунитет. Но выращивать их дорого, а для мелких производителей и вовсе невыгодно. В итоге цены на овощи растут, а их потребление падает.

"Звездный" диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева утверждает, что в питании должны доминировать пищевые волокна, и они как раз в большем количестве содержатся в овощах и фруктах. Осенью в составе сезонных овощей есть все необходимые компоненты настоящей природной "аптеки" с высокой биологической активностью. Например, в составе оранжевых, красных, пурпурных овощей и фруктов немало каротиноидов - природных антиоксидантов, которые имеют обыкновение накапливаться в печени, чтобы, постепенно высвобождаясь, обеспечивать нам защиту. Витамины, минеральные вещества, ферменты, фитонциды - природные антибиотики, подавляющие болезнетворные бактерии, вирусы, грибы и простейшие, максимально помогут нам укрепить иммунитет. Чеснок, все виды лука, брокколи, спаржа, перец, шпинат, кабачки, имея в составе природный глутатион, не только привнесут разнообразие в рацион, но и поддержат выведение токсинов.

"Растительные волокна обеспечивают естественную детоксикацию организма, выводя токсические метаболиты, зачастую и с проонкологическим действием, тем самым поддерживая иммунную защиту и обеспечивая профилактику", - говорит врач.

Между тем сейчас потребитель, глядя на ценники и свои нерастущие доходы, вынужден выбирать: купить ему тушку курицы или килограмм овощей. И часто выбирает первое. Этим в том числе глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснял "РГ" растущий спрос на курицу и свинину как более доступные виды мяса. По данным Росстата, с начала года к концу ноября в магазинах морковь подорожала более чем на четверть, картофель - более чем в полтора раза, капуста - более чем в два раза. Мясо тоже подорожало, но не так существенно, как овощи.

На этом фоне и без того невысокое потребление овощей в России падает. По оценкам специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, потребление свежих овощей в России в прошлом году составляло 109 кг на человека, то есть на 24% меньше рекомендованной минздравом нормы. При этом в первом квартале 2021 года исследовательский центр "Тинькофф Data" пришел к выводу, что россияне при растущих ценах урезали траты, например на морковь, капусту более чем на 40%, писал "Коммерсантъ".

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

В минсельхозе не раз говорили, что причина высоких цен - плохая погода в этом году: своих овощей и картофеля в организованном секторе будет примерно столько же, сколько в прошлом году (5,1 и 6,7 млн тонн соответственно). Но проблема гораздо глубже, считают эксперты. Больше половины овощей и картофеля сейчас выращивается в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населением. А их производство падает последние 20 лет. За последние пять лет производство картофеля в ЛПХ снизилось на 19%, подсчитывали в Россельхозбанке. К 2025 году при сохранении этой тенденции на их долю будет приходиться менее 50%, прогнозировали в банке.

Без нормальных условий хранения картофель долежит максимум до февраля. Но современные овощехранилища покрывают лишь 40% потребности в них

У проблемы две ключевых причины, говорит гендиректор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. Сельское население, которое выращивает овощи на своих огородах, сокращается. Соответственно, если мы хотим развивать производство овощей в ЛПХ, в первую очередь надо позаботиться об условиях жизни в деревнях. А городские жители, имеющие дачи, если и выращивают овощи, то только для себя. Продавать их не имеет никакого смысла, потому что это убыточно.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

И это вторая причина - не складывается экономика. По данным Картофельного Союза, просто вырастить килограмм картошки крупному сельхозпроизводителю обходится 13 рублей. Но к ним еще надо будут прибавлять расходы на доработку, хранение, логистику, реализацию, отмечает исполнительный директор Картофельного Союза Алексей Красильников. В опте сейчас картофель стоит 28-30 рублей за кг. Рентабельность не отрицательная, но у ЛПХ расходы существенно больше. Те же минудобрения и средства защиты растений крупные хозяйства покупают оптом и со скидкой.

Но главное - у мелких нет никакой возможности обеспечить регулярный сбыт своей продукции. Минсельхоз обещает со следующего года расширить меры господдержки на ЛПХ, выращивающие овощи. "Но как с каждого огорода по всей России перемещать продукцию в магазин, не совсем понятно. Получается, надо будет опять работать через посредников, которые будут скупать продукцию за бесценок", - рассуждает Решетникова. А, например, такие овощи, как брокколи или сельдерей, выращивать гораздо сложнее - здесь недостаточно любительской практики огородничества. Возможно, имеет смысл говорить о кооперации мелких производителей, говорят эксперты.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Но есть еще одна серьезная проблема - большой дефицит мощностей для хранения. В России их только 40% от потребности. А без хранения картошка (не говоря про такие культуры, как, например, кольраби) в нормальном состоянии долежит максимум до февраля. При этом современные овощехранилища сильно отличаются от тех подвалов, где обычно привыкли хранить картошку в селах. Для каждого овоща - своя оптимальная температура хранения или влажность. Соответственно, нужны серьезные инвестиции в строительство таких комплексов, которые потом неизбежно будут учтены в конечной стоимости овощей.

По словам директора компании "Национальная логистическая сеть" (основной оператор программы реализации товаропроводящей цепи в Казахстане) Михаила Филиппова, чтобы эффект таких проектов был ощутим, нужно поэтапно решить три основные проблемы. Главная - обеспечить доступ к рынку сбыта со стороны сельхозтоваропроизводителей. Сейчас торговые сети не могут работать напрямую с фермерами - нет гарантий объемов и качества. Агрологистические центры должны решить проблему фундаментального недоверия между сбытом и производителем.

Ведь такие центры - не только хранилища с современными технологиями. Это целая экосистема из сопутствующих стандартов, центры обеспечивают калибровку, упаковку, доставку продукции без посредников. При этом вся информация доступна на единой информационной платформе. Вторая проблема, которую решает создание подобных сетей, - нехватка оборотных средств. Сейчас из-за этого аграрии пытаются продать урожай быстрее прямо с поля и, значит, по бросовым ценам через посредников. Но решение первой проблемы автоматом решает вторую проблему, говорит Филиппов. Как только налаживается доверие между сетями и продавцами, уже можно разговаривать о форвардных сделках, привлекать сети, чтобы субсидировать семенной фонд и т.д. Вслед за этим решается и третья проблема - высоких потерь урожая. Потому что как только появляется канал сбыта и решается финансовая проблема, сразу добавляются в работе сельхозпроизводителей агроконсалтинг, решаются вопросы с поставкой нужных удобрений, выбора подходящих семян.