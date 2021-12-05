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Рубрика: Власть

Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Россия не представляет угрозы какой-либо стране, а также имеет суверенное право развертывать войска на своей национальной территории, и это никого не касается. С таким заявлением, опубликованном в Facebook, выступило посольство РФ в Вашингтоне.

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Так российские дипломаты прокомментировали появившиеся ранее в американских СМИ заявления о том, что Москва якобы планирует вторжение на Украину. В посольстве отметили, что именно НАТО и государства-члены альянса "опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам".

Дипломаты напомнили, что прошлой весной "истерические оценки" американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными. Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, - заставить правительство президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения, подчеркивает посольство.

Западные СМИ и политики с подачи США в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это никого не должно волновать. Москва подчеркивала, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

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