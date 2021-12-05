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Рубрика: В мире

Пушилин заявил о необходимости диалога с Зеленским "о соседстве"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским необходимо начинать диалог "о соседстве".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Нам в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве", - пояснил политик в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

Он добавил, что после избрания Зеленского на должность, в народных республиках была небольшая надежда на то, что он решится вести переговоры с ДНР и ЛНР, но в то же время в Донецке и Луганске прекрасно осознавали, что пойти на такой шаг украинскому лидеру не позволят США.

"Может, у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал", - констатировал Пушилин.

Ранее глава ДНР не исключил, что республика может обратиться за помощью к России в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса

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