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02.12.2021 17:01
Рубрика: В мире

Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России

Текст: Марина Алешина

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что ДНР может обратиться за помощью к России в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы. Но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим - я не исключаю (такого сценария - прим. РГ)", - отметил политик.

Он признал, что армия ДНР находится в состоянии повышенной боеготовности. При этом на линии соприкосновения наблюдается заметное скопление украинских военных и армейской техники. "Безусловно, мы не имеем права сидеть на месте и просто наблюдать за тем, что делает Украина", - цитирует Пушилина ТАСС.

В частности, он отметил, что Киев в разведывательных целях использует над Донецком и Луганском беспилотники Bayraktar. "С учетом тех кризисных ситуаций, которые происходят на внутриукраинском треке (политический кризис, кризис в энергетической сфере и, конечно же, внешнее давление на Киев), в итоге это может вылиться в очень серьезное обострение вплоть до полномасштабного боестолкновения", - считает глава ДНР.

В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса Политический кризис на Украине

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