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05.12.2021 18:18
Рубрика: Власть

Путин исполнит три детских желания

Текст: Кира Латухина
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент принял участие в акции "Елка желаний", приняв предложение на форуме добровольцев "Мы вместе" и пообещав исполнить три детских желания.

Владимир Путин объявил волонтером года педиатра Бережанского

Владимир Путин участвовал в мероприятии по видеосвязи, поэтому ему помогал мальчик Егор, который находился на сцене рядом с елкой. Сначала малыш хотел выбрать шарики с желаниями сам, но президент заметил, что ему хорошо видно. Так что Путин сам решал, чей шарик снимать с елки, руководя движениями Егора.

"Пойдем по принципу светофора, - предложил мальчику президент. - Справа от тебя желтый шарик". Марк из Подмосковья 14 лет мечтает о гитаре, зачитал Егор. "Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить: он на гитаре-то играет сам?" - заметил Путин.

Настал черед второго шарика. "Вот прямо по центру елочка", - предложил глава государства. И снова это был мальчик - на сей раз малыш из Бурятии пяти лет, который мечтал побывать в роли пожарного. "Супер!" - прокомментировал президент.

"И давай чуть-чуть налево и пониже", - продолжил Путин. Своей мечтой поделилась 13-летняя Татьяна из Ставрополья - посетить "Лебединое озеро" в Мариинском театре. "Считай, что ты уже в дороге", - обрадовал ее президент.

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