Путин: Международные данные говорят об эффективности "Спутника V"

Данные из разных стран говорят, что вакцина от коронавируса "Спутник V" - одна из самых эффективных и безопасных, заявил президент России Владимир Путин.

Во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой российский лидер выразил надежду на то, что МФКК поддержит продвижение российской вакцины от коронавируса в мире.

"Миллионы человек, которые получили прививку, и анализ получаемой информации говорит о том, что российская вакцина является одной из самых эффективных с точки зрения защиты от COVID-19 и безопасной, имея в виду практически отсутствие всяческих последствий", - сказал Путин.

Путин отметил, что сам вакцинировался и ревакцинировался от ковида "Спутником V". Он добавил, что анализируется информация по использованию этой вакцины за рубежом.

"И вот независимые структуры других стран дают нам информацию о результатах вакцинирования. Они просто без всякого преувеличения являются очень хорошими", - добавил президент РФ.

"Нужно как можно быстрее соответствующий получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения с тем, чтобы наша вакцина "Спутник-V" имела возможность более широко распространяться в мире", - обратился Путин к Рокке.

Он также подчеркнул, что при решении задачи вакцинации российские власти стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. "И надо сказать, что в целом - особенно в последнее время - мы видим, что это приносит нужный результат", - сообщил глава государства.