Путин назвал востребованным закон о российском Красном кресте

Закон о российском Красном кресте обсуждается, заявил президент на встрече по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

"Я с вами согласен, такой нормативный акт востребован и сейчас он обсуждается и среди депутатов. Мы будем аккуратненько спокойно двигаться в этом направлении", - сказал Владимир Путин. Закон о российском Красном Кресте придаст ему особый статус среди других некоммерческих организаций и прояснит отношения с органами власти в области гуманитарной деятельности, считает Рокка.

"По поводу поддержки использования русского языка в качестве рабочего в Федерации Красного Креста и Полумесяца я должен сказать, что мы сделаем все, чтобы русский язык приобрел такое качество", - также заявил президент, добавив, что русский язык - официальный язык ООН и на нем говорит примерно 300 млн человек. "Многие страны, безусловно, будут пользоваться этим языком, потому что это просто для них удобно. Всячески будем поддерживать эти начинания", - заверил он.