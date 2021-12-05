Путин поддержал инициативу по страхованию волонтеров

Президент России Владимир Путин пообещал поддержать все начинания волонтеров, в том числе страхование добровольцев. Об этом он заявил на церемонии вручения премии #МыВместе.

"Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений", - подчеркнул Владимир Путин. "Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе работу в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев", - заверил он.

Президент также пообещал принять участие в благотворительной акции "Елка желаний". В Большом Кремлевском дворце вывешиваются игрушки с пожеланиями детей из разных регионов. Обычно Путин выполняет сразу несколько желаний.