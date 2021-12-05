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05.12.2021 19:51
Рубрика: Власть

Путин попросил Красный крест помочь с продвижением вакцин от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Медведев призвал "ЕР" активно убеждать людей в важности вакцинации от ковида

Путин назвал вакцинацию от коронавируса важнейшей задачей. "И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации", - сказал он.

Российская вакцина - одна из самых эффективных и безопасных, Москва рассчитывает на помощь Красного Креста в ее продвижении на международном уровне, привитые российскими вакцинами не должны быть ущемлены в передвижении по миру, ими привито уже 200 млн человек, также заявил Путин.

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