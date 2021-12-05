Путин заявил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу

Ситуацию с мигрантами на границах Беларуси с Польшей и Литвой необходимо деполитизировать, считает президент России Владимир Путин.

"Что касается миграционных потоков. Слава богу, через Россию таких миграционных потоков в направлении Европы мы не видим и, честно говоря, очень рассчитываю на то, что это не будет происходить дальше", - сказал Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

Российский лидер также призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и стран Евросоюза, а также следовать принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц.

Путин напомнил, что на белорусской территории находятся около пяти тысяч мигрантов, а через Италию в этом году прошли 54 тысячи мигрантов.