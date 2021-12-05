Андрей Бочкарёв: С начала года по программе реновации переселили более 22 тысяч москвичей

С начала года по программе реновации переселили более 22 тысяч москвичей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, комментируя итоги работы стройкомплекса за 11 месяцев 2021 года. Он рассказал:

"В этом году мы передали под заселение по программе реновации 61 новостройку жилой площадью суммарно почти 840 тысяч квадратных метров. За эти же 11 месяцев ключи от новых квартир получили 22,3 тысячи участников программы".

С января по конец ноября, по словам Бочкарёва, полностью завершено расселение 52 старых домов.

Напомним, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она адресована 1 миллиону москвичей. Для ее реализации подобраны 533 стартовые площадки.