Москвичам пообещали теплый декабрь и февраль

Самым холодным месяцем зимы 2021-2022 станет январь. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в целом москвичей ждет снежная зима. Ударными по снегу будут декабрь и февраль, причем периоды тепла и холода будут варьироваться, однако месяцы окажутся теплее нормы на 1-2 градуса. "Морозным будет январь, отклонение от нормы может составить до -3 градусов, - сообщил Тишковец в интервью ТАСС. - Высота снежного покрова может превысить 30-сантиметровую планку".

Ранее Росгидромет выпустил вероятностный прогноз погоды по месяцам. Согласно ему, декабрь, напротив, ожидается более холодным месяцем, чем обычно, а вот январь и февраль - теплее нормы.

Кстати, первые сильные морозы придут уже на будущей недели. С 10 декабря метеорологи пообещали москвичам морозы до -15.