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05.12.2021 12:40
Рубрика: Общество

Онлайн‑проект "Битва за Москву" запустили в столице

Текст: Ирина Огилько
В честь 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой, которое началось 5 декабря 1941 года, в столице запустили онлайн-проект "Битва за Москву". В нем собраны факты, фото и видео обороны города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник на свой странице в соцсети "ВКонтакте", это был первый крупный успех нашей армии в Великой Отечественной войне. "В сражении участвовали более 7 миллионов человек. Но по большому счету за родную столицу билась вся страна. Тысячи людей строили оборонительные укрепления и работали на заводах", - написал он. Отметив, что были сформированы московские дивизии народного ополчения. Всю информацию о битве собрали на одной интернет-площадке.

Фото: О. Кнорринг. РГАКФД. Арх. № 0-312210
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Но портале собрана история битвы и информация обо всех мероприятиях, которые город подготовил к годовщине контрнаступления.

Также здесь собраны и воспоминания живущих сейчас в столице участников событий тех лет. Например, своими воспоминаниями поделилась медсестра санитарного поезда Раиса Абрамова, зенитчик Петр Симуш, минометчик Виктор Прокофьев, артистка фронтовой концертной бригады Валерия Кантор, разведчица Екатерина Горева и многие другие.

5 декабря 1941 года Красная Армия перешла в наступление под Москвой
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