Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает:в столице выявлен 3301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 842 человека. На ИВЛ находится 561 человек.

В городе выздоровели еще 3184 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 790 218. В столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.