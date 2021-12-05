Председатель Совета судей предложил ввести мирные переговоры при разводах

Председатель Совета судей РФ предложил ввести обязательные примирительные процедуры при спорах во время развода, о разделе имущества, а также об определении порядка общения с детьми.

В прошлом году ЗАГСы зарегистрировали 564 тысячи разводов. Безусловно, было бы хорошо, чтобы люди не разрушали свои отношения, а жили вместе долго и счастливо.

Но искусством сохранения любви владеют немногие. Поэтому если люди решили расстаться, крайне важно делать это цивилизованно, не сжигая все мосты. Однако часто у людей не получается не то что остаться друзьями, но хотя бы просто знакомыми, умеющими спокойно поговорить друг с другом. Развод превращается в настоящую войну с криками, а то и драками.

Например, в Старом Осколе Белгородской области не так давно был оштрафован на 5 тысяч рублей Дмитрий Б., решивший выбить алименты из бывшего мужа своей подруги. Отставной супруг не платил, так как был не согласен с размером. Бывшая жена пришла к нему вечером обсудить проблему, захватив своего нынешнего ухажера - того самого Дмитрия Б.

О накале переговоров лучше всего говорят сухие строчки судебного решения: "Из объяснений сожительницы Б. следует, что она с ним поехала поговорить со своим бывшим супругом по поводу уплаты алиментов на детей. Между потерпевшим и Б. произошел словесный конфликт, в ходе которого Б. один раз ударил потерпевшего кулаком в область левого глаза, отчего тот упал на землю. Затем между ними происходила борьба на земле, в ходе которой они удары друг другу не наносили, только удерживали друг друга руками".

За полгода суды рассмотрели 186,9 тысячи дел о разводе. Еще 232 брака по суду были признаны недействительными

Таким образом, опытным путем доказано: нынешние кавалеры не самые лучшие переговорщики в делах о разводе со старыми мужьями. Лучше привлекать профессионалов, например бывших судей. Как заявил Виктор Момотов, Советом судей РФ отмечается необходимость выделения отдельных категорий гражданских дел, по которым проведение судебного примирения должно стать обязательным и необходимым условием обращения в суд. В их числе - споры при разводах.

По закону развод через суд обязателен, когда у супругов есть несовершеннолетние дети или кто-то не согласен разойтись. В простых же случаях можно просто прийти в ЗАГС и поставить нужные штампы.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за шесть месяцев этого года суды приняли 186,9 тысячи решений о разводе. Еще 232 брака были признаны недействительными. Но часто просто поставить штамп и официально перевести друг друга в разряд бывших - только начало большого и склочного пути. Надо договориться о разделе имущества. Надо - и это самое главное - позаботиться о детях, решить, с кем они будут жить, как в их жизни будет участвовать другой родитель и т.п. Хуже всего, когда папа и мама начинают буквально рвать ребенка на части из-за собственных амбиций и обид.

Перевести развод в цивилизованное русло призваны специальные примирительные процедуры. В частности - мирные переговоры с помощью посредников, как медиаторов, так и судебных примирителей из числа бывших судей.

По словам председателя Совета судей России Виктора Момотова, обязательное судебное примирение может быть введено по делам, связанным с разделом совместно нажитого имущества между супругами, определением порядка общения с детьми и другим.

Иными словами, прежде чем начать процесс, бывших супругов предлагается сначала отправлять на разговор к судебным примирителям. Работать судебными примирителями могут только судьи в отставке, то есть люди с большим опытом и знаниями. Список таких примирителей и сам регламент судебного примирения утвердил пленум Верховного суда России.

Предлагается направлять ­бывших супругов на переговоры к судебному ­примирителю

Судебные примирители вправе знакомиться с материалами дела. Естественно, никуда за стены переговорной информация не уйдет, все строго конфиденциально.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют обращаться в ходе развода к нотариусам. Это тоже цивилизованный способ оформить свои будущие отношения, когда прежние закончились. С помощью нотариуса можно разделить имущество, договориться об алиментах и т.п.