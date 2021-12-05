Собянин: Северо-Восточную хорду в Москве планируют запустить к осени 2022 года

Новости

Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру 08:03
Генетик Исаев: Коронавирус может разделиться на две популяции 07:35
Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину 07:25
До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии 06:50
В Приамурье экс-сотрудниц соцзащиты осудили за махинации с выплатами 06:43
Во Франции впервые за полгода число новых случаев COVID превысило 50 тысяч 06:39
В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря 05:22
Экипаж рейса Магадан-Новосибирск отстранили от работы после обледенения 05:08
В Индонезии 1 человек погиб и 40 пострадали при извержении вулкана Семеру 04:54
Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране 04:25
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий 04:00
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию 03:51
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру 03:41
Меркель в последнем обращении к гражданам призвала прививаться от COVID-19 03:25
В Германии 72-летний пилот посадил самолет на автобан и спровоцировал ДТП 02:46
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни 01:58
Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря 01:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 10:08
Рубрика: Экономика

Собянин: Северо-Восточную хорду в Москве планируют запустить к осени 2022 года

Текст: Любовь Проценко
Северо-Восточную хорду в Москве планируют запустить к осени 2022 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1": "Остается по времени чуть больше полугода. Надеюсь, что в августе или, может быть, ко Дню города вся Северо-Восточная хорда будет сдана". По его словам, осталось построить еще 5 км дороги для соединения разрозненных участков новой трассы.

Напомню, на этой неделе в Москве открыли движение по одной из самых крупных эстакад хорды в районе Ботанического сада. Длиной 1,5 км, она значительно улучшила транспортную связь между проспектом Мира (Ярославское шоссе) и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой, избавив автомобилистов и общественный транспорт от необходимости объезда через проезд Серебрякова, улицы Снежная и Вильгельма Пика.

Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Собянин открыл движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды

Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса свяжет крупные автомобильные магистрали столицы, а также 26 районов и 10 промышленных зон.

Общая протяженность основного хода хорды - около 40 км. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, в процессе ее возведения будет построено порядка 120 км дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход.

В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.

Рафик Загрутдинов: Все четыре строящиеся хорды замкнутся в 2023 году

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве

Главное сегодня

Пушков раскритиковал публикацию Bild о вторжении на Украину
Спутники Galileo успешно выведены на орбиту после запуска с космодрома Куру
Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни
До 13 увеличилось число погибших при извержении вулкана в Индонезии
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию