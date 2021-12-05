Собянин: Северо-Восточную хорду в Москве планируют запустить к осени 2022 года

Напомню, на этой неделе в Москве открыли движение по одной из самых крупных эстакад хорды в районе Ботанического сада. Длиной 1,5 км, она значительно улучшила транспортную связь между проспектом Мира (Ярославское шоссе) и транспортной связкой на пересечении с Северо-Западной хордой, избавив автомобилистов и общественный транспорт от необходимости объезда через проезд Серебрякова, улицы Снежная и Вильгельма Пика.
Северо-Восточная хорда пройдет от трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады и далее за МКАД. Трасса свяжет крупные автомобильные магистрали столицы, а также 26 районов и 10 промышленных зон.
Общая протяженность основного хода хорды - около 40 км. Всего - с учетом съездов и реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, в процессе ее возведения будет построено порядка 120 км дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей, 21 пешеходный переход.
В настоящее время строительная готовность хорды составляет 82%.