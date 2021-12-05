В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию

5 декабря 2021 года на кинокомплексе Студии ВоенФильм проходят съемки масштабной батальной реконструкции к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году. Отснятый материал станет новой мультимедийной экспозицией Музея Победы.

По данным пресс-службы музея, новый проект будет называться "Битва за Москву. Первая Победа". Режиссером-постановщиком и художественным руководителем проекта стал Игорь Угольников. На полигоне кинокомплекса Студии ВоенФильм, расположенном в городе Медынь (Калужская область), воссозданы оборонительные линии 1941 года и собрана аутентичная военная техника: танки, артиллерия, стрелковое вооружение РККА и вермахта. Снимают 5 декабря эпизод Клинско-Солнечногорской контрнаступательной операции - штурм первой линии немецкой обороны - с участием актеров, каскадеров, реконструкторов, актеров массовых сцен.

"Все значимые детали, от формы, вооружения и моделей техники до тактики военных действий, будут показаны с максимально возможной достоверностью", - сообщили в пресс-службе. Посмотреть на результат съемок зрители смогут в новой мультимедийной экспозиции в будущем году.