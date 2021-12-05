В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря

Погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер, с 10 декабря прогнозируется понижение температур. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни температура воздуха днем и ночью будет ниже нуля. Исключением станет вторник, когда прогнозируется -1…+1. "Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры", - отметил Вильфанд, пояснив, что по ночам будет уже -10…-15, а днем -7…-10 градусов. "Это уже такая серьезная зима", - цитирует ТАСС ученого.

Он добавил, что снежный покров в Москве сохранится до весны, вероятность того, что он сойдет раньше - небольшая. Сейчас в разных районах столицы высота снежного покрова составляет от пяти до десяти сантиметров, и он будет постоянно увеличиваться. Метеоролог добавил, что в ближайшие несколько дней значительные осадки не прогнозируются.