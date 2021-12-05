В московской усадьбе Деда Мороза обновили электросети

В усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" обновили электросети. Теперь никакие перепады напряжения в сети не оставят главного зимнего сказочника без электричества и света.

Как сообщает сайт мэра Москвы, на территории Московской усадьбы Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" установили новую трансформаторную подстанцию. Дополнительная мощность составила 400 киловатт. Энергетики проложили четыре кабельные линии напряжением 10 киловольт и четыре кабельные линии напряжением 0,4 киловольта общей протяженностью более 420 м. В случае технологических нарушений на одной линии напряжение будет автоматически подаваться по резервной.

Напомним, что зимняя резиденция Деда Мороза в Кузьминках построена в 2005 году. Здесь работает спортивная площадка, крытый каток и аттракционы. Также установлен ящик для писем Деду Морозу, а в предновогодние дни проходят театрализованные экскурсии.