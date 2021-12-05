В московском метро диггер остановил движение на час

Виновником остановки поездов московского метро вечером в воскресенье оказался диггер, незаконно пробравшийся в тоннель.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, этот человек спустился с платформы на "Профсоюзной" и пошел в сторону "Академической". Постороннего в тоннеле быстро заметили, и все машинисты получили команду остановить поезда. Более того, пришлось снять напряжение с рельсов, и пассажиры оказались в составах в полной темноте.

Диггер сразу не сдался полиции, а оказал сопротивление и попытался сбежать по крыше поезда. Через некоторое время его все равно поймали. Дептранс намерен обратиться в суд с иском к нарушителю: ему могут назначить внушительный штраф за вынужденную задержку движения. Ведь из-за него движение на Калужско-Рижской линии остановилось на час.