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05.12.2021 09:48
Рубрика: Общество

В Москве завершили озеленение Пресненского района

Текст: Ирина Огилько

В Москве завершили посадку деревьев на благоустроенных территориях Пресненского района: на улице Красная Пресня, участке Звенигородского шоссе и в парке Декабрьского восстания. Об этом сообщила "РГ" пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Вопросам озеленения городских территорий уделяется особое внимание, ведь именно зеленые насаждения создают комфортную и уютную атмосферу, украшают любимые места отдыха горожан. Поэтому уже не первый год финальным этапом каждого проекта по благоустройству становится высадка новых деревьев и кустарников. В обновленном парке Декабрьского восстания высадили почти 120 взрослых вязов, рябин и кленов, на благоустроенных улице Красная Пресня и участке Звенигородского шоссе до ТТК высадили 73 крупномера", - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Новые саженцы высаживают в дополнение к уже растущим деревьям и кустарникам. Их бережно сохранили во время благоустройства и провели для них уходные работы.

Например, в парке Декабрьского восстания появились самые "московские" деревья - вязы. Их высадили 44 штуки двух сортов - "Нью горизонт" и "Ребона", а также почти 30 рябин, 18 кленов Фримана, семь красных дубов, 15 декоративных яблонь "Эверест". Весной высадят черемуху Маака.

Улицу Красная Пресня и участок Звенигородского шоссе украсили: более 40 кленов трех видов - серебристый, красный и остролистный, 10 декоративных яблонь "Эверест", 10 вязов "Нью-горизонт", 10 саженцев ирги Ламарка.

Деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений. Если какая-то из посадок не приживется, ее заменит подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.

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