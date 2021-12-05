В Подмосковье ребенок утонул на прогулке

В Московской области дети провалились под лед во время прогулки: один из них погиб.

Как сообщает Telegram-канал прокуратуры Подмосковья, инцидент произошел рядом с дачным кооперативом в деревне Лукьяново, входящей в городской округ Серпухов. Подростки вышли гулять без взрослых на замерзший пруд у товарищество "Окские сады". Лед на водоеме еще не окреп - мальчики провалились в воду.

Одного из детей удалось спасти, его доставили в больницу. Погиб 9-летний мальчик. Прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства несчастного случая.