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05.12.2021 11:46
Рубрика: Общество

Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество"

Текст: Сергей Бабкин

Новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 10 декабря по 9 января. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В рамках фестиваля откроются 18 катков, площадка для керлинга и ярмарочные шале. Как и в прежние годы, будут работать карусели, но с дополнительными мерами санитарной безопасности. Часть мест на них для соблюдения социальной дистанции займут плюшевые медведи. После каждого сеанса проведут дезинфекцию.

На фестивальные катки можно будет попасть по предварительной записи через приложение "Московские сезоны", сайт проекта или по телефону горячей линии. При входе в ярмарочную зону посетителям будут измерять температуру.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил, что фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году будет проведен впервые с начала пандемии.

"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов
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