"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до вторника

Неблагоприятные погодные условия, способствующие появлению гололеда, простоят в столице до вторника. До этого времени в московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности.

Как сообщает Гидрометцентр России, погода потенциально опасна: гололедица. Период предупреждения в Москве и Московской области до 12:00 7 декабря.

Ранее "желтый" уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе до 13:00 6 декабря.

Напомним, что с 10 декабря столицу ожидают сильные холода, воздух может остыть до -15 градусов.