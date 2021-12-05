Хабаровчанка погибла при пожаре в деревянном бараке

Утром воскресенья в двухэтажном деревянном бараке на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске произошел пожар. Погибла 91-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, еще до прибытия на место пожарных из дома самостоятельно вышли восемь человек.

В одной из квартир горели вещи и мебель. Огонь заполнил площадь в 15 квадратных метров, прежде, чем пожар удалось полностью ликвидировать. Хозяйку квартиры нашли внутри без признаков жизни. Других пострадавших в результате ЧП не было.

По факту случившегося проведут проверку сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.