На Камчатке учредили почетный знак для добровольцев "За доброе сердце"

Сегодня, в Международный день волонтеров, районные СМИ - контент-партнеры "Российской газеты" - сообщают подробности о том, как работает добровольческое движение в регионах.

5 декабря - Международный день волонтеров. Этот праздник учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году, а Россия присоединилась к нему совсем недавно, в 2017-м, словно больше тридцати лет мы раздумывали - присоединяться или нет. А присоединившись, подчинились не только по содержанию, но и по форме: русское слово "доброволец" заменила на иностранное "волонтер".

От подобной замены суть дела, конечно, не изменилась. Всезнайка Интернет формулирует: "Добровольцы - это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества". Формулировка довольно размытая, хочется больше конкретики. При этом желательно определить именно наш, российский смысл праздника. Что ж, это можно. Достаточно перелистать страницы СМИ из регионов, в которых эта тема звучит постоянно и повсеместно.

Светя другим

Газета "Амурская правда" задала пять вопросов студентке Амурской медакадемии Юлии Стародубцевой, которая в свободное от учебы время добровольно работает медсестрой в инфекционной больнице.

1. Когда вы начали работать волонтером?

- Начала еще до студенчества. А с 3-го курса стала работать вместе с волонтерами-медиками. Когда начала развиваться ситуация с COVID-19, стало понятно, что на месте сидеть нельзя, надо помогать. Был создан оперативный штаб волонтеров, запущена акция "Мы вместе". С тех пор мы начали активно помогать жителям. Сформировали бригады, которые доставляли продукты и лекарства пенсионерам. Чтобы бабушки и дедушки не выходили из дома, подвергая свою жизнь риску, мы им привозили все необходимое. Так мы работали очень долго. Когда стало известно, что в условиях пандемии здравоохранению не хватает рабочих рук, студенты медакадемии пошли в красную зону. Работали медсестрами, трудились по 12 часов.

2. Что самое сложное в работе в красной зоне?

- Самое сложное - не сильно привязываться к пациентам, потому что поток больных был большой, хотелось каждому помочь. Но если ты уделяешь слишком много заботы одному пациенту, то тебе не хватает сил на других. Приходится учиться правильно распределять усилия, чтобы твоя помощь досталась всем поровну.

3. Что самое приятное в волонтерской работе?

- Видеть, что ты нужен людям, можешь помочь тому, кто попал в сложную ситуацию. Мы живем в современном мире, где нельзя руководствоваться законом "выживает только сильнейший". Беззащитный и слабый - тоже член общества, и если он не справляется с жизненными обстоятельствами, нужны люди, готовые и умеющие ему помочь.

4. Какой эпизод из вашей работы больше всего запомнился?

- Однажды я выходила из ковидного госпиталя после двенадцатичасовой смены, очень уставшая, мечтала поскорее добраться домой и лечь спать. А во дворе больницы стояли мальчик с папой, и ребенок кричал в телефон: "Мама, мы тебя ждем!" - и показывал рисунок, а мама смотрела на них из окна госпиталя и махала рукой… Вот в такие моменты понимаешь, что твоя двенадцатичасовая работа прошла не зря.

Еще запомнилось, как мы помогали одной бабушке. Ей не хватало денег, чтобы купить продукты. Мы решили скинуться, купили самое необходимое и сверх того немножко сладостей, чтобы она не только покушала, но еще и с удовольствием полакомилась. Увидев все это, она расплакалась и стала протягивать нам свои копеечки. Мы отказались брать их и долго объясняли, что делаем это от чистого сердца и совершенно бескорыстно… Этот случай тоже оставил след в душе.

5. Ради чего стоит идти в волонтеры?

- Есть такой афоризм: "Aliis inserviendo consumor", что в переводе с латыни означает "Светя другим, сгораю сам". Фраза красивая, но в нашем случае не очень верная. Потому что, светя другим, ты не сгораешь, а загораешься еще сильнее.

К поиску всегда готовы!

На другую, не менее важную сторону работы добровольцев обратила внимание своих читателей "Липецкая газета".

Уже четыре года в Липецкой области действует поисково-спасательный отряд добровольцев "Лиза Алерт". Это некоммерческое объединение, занимающееся поиском пропавших людей. Корреспондент побеседовал с Еленой Переселковой, информационным координатором и старшей по работе с новичками в этой организации.

- Кому помогает "Лиза Алерт"?

- Мы помогаем людям вернуться домой. Не ищем беглых уголовников, не лезем в семейные разборки, не гоняемся за должниками, занимаемся исключительно поиском людей, которым нужна наша помощь. Всегда работаем только после заявления в полицию, сотрудничаем с уголовным розыском. Исключение делаем лишь для малолетних детей, к их поиску приступаем сразу после звонка на "горячую линию", а уже в дальнейшем родители подают заявление в полицию.

- Какие мотивы или стимулы заставляет людей участвовать в поисках?

- Просто желание помочь другим. Из-за денег сюда приходить бессмысленно, нам не платят, записи в трудовой книжке не оставляют, больничные не оплачивают. Каждый из нас понимает, что пропавший человек с большой вероятностью может погибнуть. Часто это пропавшие без вести бабушки и дедушки, у которых проблемы с памятью. Казалось бы: сами виноваты. Но они не заслуживают такой смерти - вдали от родных, в сыром, холодном лесу…

- Как организован поиск?

- Заявка поступает на нашу "горячую линию" либо на сайт. Берем заявление в работу, звоним заявителю, задаем ему ряд наводящих вопросов. Потом связываемся с уголовным розыском, узнаем, поступило ли к ним подобное заявление. Звоним во все больницы, чтобы убедиться: там человека нет. Развешиваем объявления о пропаже в районе поиска. Только после этого начинается основная работа: выбираем место сбора желающих принять участие в поиске, ставим штаб, получаем оборудование, объясняем задачу. Новеньких обязательно сопровождают более опытные члены команды. Каждый участник поиска занят определенной работой и продолжает ее до тех пор, пока не найдут человека.

- "Лиза Алерт" не платит своим сотрудникам зарплату, не принимает денежные пожертвования. За счет чего вы существуете?

- Когда мы начинали, то просто скидывались кто сколько может. Тратили свои деньги на бензин, закупали оборудование… Прошло четыре года, и теперь у нас много компаний-спонсоров. Например, заправка Shell, где вы можете, заправляя машину, пожертвовать часть бензина нашей организации. С нами сотрудничает Сбербанк, в его офисах есть "островок безопасности", куда может прийти потерявшийся человек - сотрудник заметит его и позвонит по нашей "горячей линии". Также в поисках участвует вертолетный отряд добровольцев "Ангел", группа водолазов "ДобротворецЪ" помогает обследовать водоемы.

- Как новичку принять участие в поисках пропавшего человека?

- Любой может приехать на поиск. Не нужно обладать особыми навыками, для каждого найдется работа.

- Что делать, если пропал близкий человек?

- Прежде всего нельзя терять времени. Если ребенок уже долго не возвращается из школы и не отвечает на звонки - связывайтесь с классным руководителем, со всеми знакомыми, после чего обращайтесь в полицию и к нам на "горячую линию". В таких случаях каждый час может стать решающим. Если ребенок идет один в кинотеатр или на прогулку - сфотографируйте его в той одежде, в которой провожали. Если вдруг его придется искать, ориентир "синяя шапка" не будет настолько эффективен, как фотография ребенка. В народе есть миф, что перед поиском нужно выждать три дня, но это убийственное время для потерявшегося человека - в полицию идти надо сразу. Помните, что промедление смерти подобно.

"За доброе сердце"

Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они отдают свой талант, время и силы на добрые дела, не ожидая за это вознаграждения. Не приходится сомневаться в правоте этого утверждения, но все-таки в него напрашивается небольшая поправка: хочется как-то отблагодарить активных и бескорыстных помощников за их активность и бескорыстие. Как это можно сделать, рассказала газета "Камчатский край".

Здесь учредили почетный знак для добровольцев "За доброе сердце". Соответствующую поправку в закон "О наградах Камчатского края" приняли на 4-й сессии краевого парламента, которая состоялась 23 ноября. Законопроект внес губернатор Владимир Солодов. В обсуждении концепции будущей награды участвовали представители добровольческого движения Камчатского края. Депутаты единодушно одобрили законопроект, и спикер парламента Ирина Унтилова подвела черту: "Награда "За доброе сердце" предназначена для поощрения добровольцев, которые сердце, душу, свободное время бескорыстно отдают нуждающимся в поддержке и участии. Таких активных и неравнодушных людей у нас на Камчатке много".

Почетный знак "Доброе сердце" будут ежегодно вручать за особые личные заслуги и достижения в добровольческой деятельности. Помимо награды, что немаловажно, предусматривается премия в размере 15 тысяч рублей.