Новогодняя столица России откроется для праздника 11 декабря

Нижний Новгород готовится к официальному вступлению в права "Новогодней столицы России - 2022". Уже с 11 декабря жителей города и туристов ждет погружение в "Волшебную кузницу снежинок". Так назвали главную концепцию торжества в честь знаменитой на весь мир казаковской филиграни.

На "Казаковском предприятии художественных изделий" в Вачском районе Нижегородской области вовсю идет подготовка к торжествам. Здесь трудятся династии мастеров. Каждое изделие - ручной работы, тончайшее металлическое кружево из витой проволоки и крошечных шариков, покрытое серебром. Девяносто лет технология не меняется.

Для областного центра, пробующего себя в статусе новогодней столицы, вачские мастера создали эскизы тех самых снежинок, которыми украсят город, рассказали "РГ" на фабрике.

В субботу 11 декабря на главной улице Нижнего Новгорода стартует парад сказочных героев. Шествие пойдет по Большой Покровской от площади Минина до площади Горького. Его возглавит главный персонаж "Кузницы снежинок" по имени Ваня Мечтатель. Организаторы торжеств обещают невероятно красивую подсветку к празднику, самое настоящее "звездное небо". Ну и конечно весь город будет украшен филигранными снежинками.

Центр торжеств в этом году решено сделать на обновленной Нижегородской ярмарке. Здесь состоится гала-концерт с олимпийскими звездами: режиссер-постановщик ледового шоу - Илья Авербух.

"Историческая локация подходит для празднования Нового года идеально, - уверенно говорит директор по стратегическому развитию "Нижегородской ярмарки" Елизавета Зубакина. - Во-первых, Главный ярмарочный дом напоминает имбирный пряник, а во-вторых, территория готова протестировать свои возможности после благоустройства. На время праздника людей на Ярмарке ждет каток, резиденция Деда Мороза и сказочно красивая карусель".

Конечно, очень важно, чтобы этот праздник был максимально безопасным для всех его участников. "Поэтому, - продолжает Елизавета Зубакина в резиденцию Деда Мороза родители попадут только по QR-коду". Это уже становится не только всемирной практикой, но и привычкой.

С 25 декабря заработают новогодние площадки во всех районах Нижнего Новгорода. Световые инсталляции и арт-объекты разместят не только на Большой Покровской и в Кремле, но и на площади Горького, Александровском саду и в обновленном парке "Швейцария". Кремль по традиции украсит мэппинг-шоу (видеопроекции движущихся изображений на здания и прочие объемные объекты).

Главную елку установят на площади Горького: здесь же откроется "Горьковская ярмарка-800" с подарками, сувенирами, праздничными сладостями и глинтвейном.

29 декабря заработает еще одно обновленное пространство центра города - Манеж в Кремле. Здесь организаторы обещают иммерсивное путешествие, погружающее посетителей в атмосферу той самой "Кузницы снежинок": авторами станут нижегородские режиссеры.

2 января на стадионе "Труд" в Сормове презентуют ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король". Также нижегородцев и гостей ждут сразу два ледовых спектакля от знаменитой фигуристки Татьяны Навки. Первое - 28 декабря в рамках Губернаторской елки: вход для детей обещают сделать свободным. А 9 января на Нижегородской ярмарке можно будет увидеть шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств". В этот же день запланирована церемония передачи титула "Новогодней столицы России" следующему городу - Новосибирску.

Комментарий

Олег Беркович, министр культуры Нижегородской области:

- Праздничная программа выстроена таким образом, чтобы избежать массового скопления людей.

Например, на пешеходной Большой Покровской будут разнообразные локации вдоль всей улицы, в Кремле - такая же логистика маршрутов. Шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик" пройдет на стадионе "Труд", рассчитанном на 20 тысяч человек, но заполняемость будет существенно меньше.

Меры доступа на открытые, уличные, и закрытые локации будут прорабатываться отдельно. Кроме того, в Нижнем Новгороде есть отработанная при проведении торжеств по поводу 800-летия города система мультипассов - специальных антиковидных пропусков на массовые мероприятия.

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