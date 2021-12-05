В Башкирии сыграли в хоккей в поддержку Олимпийской сборной

Новости

Новую станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям 15:04
Военному атташе Украины в Беларуси вручена нота протеста 14:54
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена 14:46
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V" 14:42
Москвичей предупредили о снегопаде 7 декабря и сугробах до 17 см 14:40
Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения 14:28
Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне 14:18
Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 14:57
Рубрика: Общество

В Башкирии сыграли в хоккей в поддержку Олимпийской сборной

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Резкое потепление и растаявшие уличные ледовые площадки стали неприятной неожиданностью для жителей Нефтекамска, которые готовились 5 декабря стать участниками Всероссийского марафона по дворовому хоккею. Пришлось отменить матч на валенках и ограничиться турниром традиционного хоккея в местном Ледовом дворце.
Фото: Пресс-служба администрации Нефтекамска Фото: Пресс-служба администрации Нефтекамска
Фото: Пресс-служба администрации Нефтекамска

"Несколько дней подряд была плюсовая температура, дожди - в таких условиях хоккей на валенках играть невозможно. Но мы просто не могли отказаться от участия в марафоне в поддержку Олимпийской сборной России!" - сообщил координатор Всероссийского марафона по дворовому хоккею в Башкирии, председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму Нефтекамска Назар Шаяхметов.

Фото: Павел Перевощиков
Как в России проходит марафон дворового хоккея

Он рассказал, что обычно в республике проводят турнир по хоккею на валенках "Русская зима" в феврале. Желающих принять участие в них всегда много. Для женщин - отдельные состязания "Подснежник". "В Нефтекамске все любят хоккей, - заметил Назар Шаяхметов, - играют и стар, и млад. С нетерпением ждут наступления настоящей снежной зимы".

А пока снега на улице нет, любители хоккея отправились в Ледовый дворец, болеть за участников Всероссийского марафона. Здесь собрались померяться силами команды НГДУ-1 АО "БелкамНефть" и администраций Краснокамского района и города Нефтекамска. Кстати, у последней - дебют: первый раз игроки участвуют в турнире по классическому хоккею, в предыдущие годы состязались только на валенках. Среди игроков городской команды и Назар Шаяхметов, теперь уже в полном обмундировании профессионального хоккеиста.

"Я играю в дворовый хоккей с детства. Был долгий перерыв. А десять лет назад вновь взялся за клюшку. Хоккей - это движение, жизнь, здоровье и азарт", - поделился Назар Насимович.

Выступать с речью на открытии марафона в Нефтекамске пригласили первого заместителя главы администрации города Эльдара Валидова, который сам входит в состав команды, поэтому выехал на лед в форме и просто пожелал всем побольше голов и поменьше травм.

А далее события разворачивались, как в профессиональном хоккее: все команды вышли на лед, прозвучали гимны России и Башкирии, официально объявили старт марафона и началась напряженная схватка. Не обошлось без столкновений и падений. Накал страстей нарастал. В последнем матче за первое место буквально за три минуты до окончания игры "БелкамНефть" сравняла счет с командой администрацией Нефтекамска, но та успела забить решающую шайбу за 30 секунд до финального свистка.

Фото: Сергей Зюзин/РГ
В Барнауле в хоккей на валенках сыграли девушки и морские пехотинцы

По итогам турнира первое место заняла команда администрации Нефтекамска, второе - НГДУ-1 "БелкамНефть", а третье - администрация Краснокамского района. Но игроки последней даже не расстроились, а улыбались так, как будто выиграли. Уходя со льда, они пообещали, что в следующий раз подготовятся получше и возьмут реванш.

"Самое главное в дворовом хоккее - участие. Многие игроки редко встают на коньки, но имеют большое желание играть. Сегодня у них была такая возможность", - считает один из организаторов мероприятия, заместитель генерального директора по общим вопросам хоккейного клуба "Торос" Анатолий Зизенко.

И посетовал, что не получилось провести матчи по хоккею на валенках: "Но в феврале мы организуем соревнования "Русская зима", где смогут принять участие все желающие".

Справка "РГ"

11-часовой Всероссийский марафон по дворовому хоккею начался 5 декабря благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

В марафоне приняли участие более 40 регионов страны, в том числе Башкирия, Алтайский край, Новосибирская область, ХМАО, Чукотка и другие. Они играли в один из трех видов дворового хоккея на выбор: в традиционный, хоккей на валенках и настольник. Организатором марафона стала "Хоккей-на-валеночная лига" (Ижевск). Марафон транслировали в прямом эфире в интернете.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"