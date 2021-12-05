В Башкирии сыграли в хоккей в поддержку Олимпийской сборной

Резкое потепление и растаявшие уличные ледовые площадки стали неприятной неожиданностью для жителей Нефтекамска, которые готовились 5 декабря стать участниками Всероссийского марафона по дворовому хоккею. Пришлось отменить матч на валенках и ограничиться турниром традиционного хоккея в местном Ледовом дворце.

"Несколько дней подряд была плюсовая температура, дожди - в таких условиях хоккей на валенках играть невозможно. Но мы просто не могли отказаться от участия в марафоне в поддержку Олимпийской сборной России!" - сообщил координатор Всероссийского марафона по дворовому хоккею в Башкирии, председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму Нефтекамска Назар Шаяхметов.

Он рассказал, что обычно в республике проводят турнир по хоккею на валенках "Русская зима" в феврале. Желающих принять участие в них всегда много. Для женщин - отдельные состязания "Подснежник". "В Нефтекамске все любят хоккей, - заметил Назар Шаяхметов, - играют и стар, и млад. С нетерпением ждут наступления настоящей снежной зимы".

А пока снега на улице нет, любители хоккея отправились в Ледовый дворец, болеть за участников Всероссийского марафона. Здесь собрались померяться силами команды НГДУ-1 АО "БелкамНефть" и администраций Краснокамского района и города Нефтекамска. Кстати, у последней - дебют: первый раз игроки участвуют в турнире по классическому хоккею, в предыдущие годы состязались только на валенках. Среди игроков городской команды и Назар Шаяхметов, теперь уже в полном обмундировании профессионального хоккеиста.

"Я играю в дворовый хоккей с детства. Был долгий перерыв. А десять лет назад вновь взялся за клюшку. Хоккей - это движение, жизнь, здоровье и азарт", - поделился Назар Насимович.

Выступать с речью на открытии марафона в Нефтекамске пригласили первого заместителя главы администрации города Эльдара Валидова, который сам входит в состав команды, поэтому выехал на лед в форме и просто пожелал всем побольше голов и поменьше травм.

А далее события разворачивались, как в профессиональном хоккее: все команды вышли на лед, прозвучали гимны России и Башкирии, официально объявили старт марафона и началась напряженная схватка. Не обошлось без столкновений и падений. Накал страстей нарастал. В последнем матче за первое место буквально за три минуты до окончания игры "БелкамНефть" сравняла счет с командой администрацией Нефтекамска, но та успела забить решающую шайбу за 30 секунд до финального свистка.

По итогам турнира первое место заняла команда администрации Нефтекамска, второе - НГДУ-1 "БелкамНефть", а третье - администрация Краснокамского района. Но игроки последней даже не расстроились, а улыбались так, как будто выиграли. Уходя со льда, они пообещали, что в следующий раз подготовятся получше и возьмут реванш.

"Самое главное в дворовом хоккее - участие. Многие игроки редко встают на коньки, но имеют большое желание играть. Сегодня у них была такая возможность", - считает один из организаторов мероприятия, заместитель генерального директора по общим вопросам хоккейного клуба "Торос" Анатолий Зизенко.

И посетовал, что не получилось провести матчи по хоккею на валенках: "Но в феврале мы организуем соревнования "Русская зима", где смогут принять участие все желающие".

Справка "РГ"

11-часовой Всероссийский марафон по дворовому хоккею начался 5 декабря благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

В марафоне приняли участие более 40 регионов страны, в том числе Башкирия, Алтайский край, Новосибирская область, ХМАО, Чукотка и другие. Они играли в один из трех видов дворового хоккея на выбор: в традиционный, хоккей на валенках и настольник. Организатором марафона стала "Хоккей-на-валеночная лига" (Ижевск). Марафон транслировали в прямом эфире в интернете.