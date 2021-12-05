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05.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

Новосибирские школьники примут участие во всероссийском #БумБатле

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирск подключился к всероссийской акции #БумБатл, в рамках которой школьники и студенты, а также коммерческие компании соревнуются в сборе макулатуры. Как сообщила "РГ" региональный координатор волонтерского проекта Ксения Дудина, Новосибирск впервые участвует в этом масштабном конкурсе.
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Акция продлится до 20 декабря. В столице она стартует уже сегодня, однако в Новосибирске мероприятия в рамках #БумБатла начнутся в конце следующей недели. Организаторы намерены провести не только сбор макулатуры в учебных заведениях, но и серию лекций, рассчитанных на повышение экокультуры.

- На территории Новосибирска в проекте будет участвовать порядка тридцати школ и ряд вузов, - рассказала Ксения Дудина. - Школьники и учащиеся колледжей традиционно более организованы в сборе макулатуры и уже сейчас ведут подготовку не только к сдаче ее на вторсырье, но и к участию в креативных фотосессиях - это еще один элемент конкурса. Для студентов сбор макулатуры будет, пожалуй, в новинку, хотя и среди вузов уже наметились лидеры. Например, знаю, что Новосибирский архитектурно-строительный университет активно готовится к участию в #БумБатл.

С каждой школы организаторы акции надеются получить не меньше 250 килограммов макулатуры, которая в дальнейшем поступит на переработку. В городе действует несколько предприятий, производящих из собранной бумаги и картона вторсырье.

- Участникам следует помнить, что всю макулатуру нужно разделять на три категории: мягкая бумага, вроде газет и книжных страниц, плотная глянцевая бумага и, наконец, картон, - подчеркнула Дудина. - Но независимо от категории в среднем бумагу можно переработать до 5-7 раз, из этого вторсырья можно изготавливать даже посуду и некоторые стройматериалы.

По словам новосибирского координатора проекта, на заключительном цикле переработки получают пульпекартон - из этого материала делают, например, подставки для переноски стаканчиков с чаем и кофе, упаковку для мелкой бытовой техники или контейнеры для яиц. Такой вид бумаги переработчики уже не принимают и лучший вариант ее утилизации - растапливание печей в частных домах.

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К акции планируют присоединиться ряд школ региона, например из Бердска или Искитима, однако охватить отдаленные районы не удастся - транспортировка в областной центр невыгодна. Сложности, по словам Ксении Дудиной, накладывает и пандемия, ведь в ряде учебных заведений часть студентов и школьников остаются на дистанционном обучении, что скажется на объемах сбора макулатуры. Тем не менее у новосибирцев есть все шансы войти в число победителей. Главный приз - встреча со звездами - амбассадорами акции. Свое участие уже подтвердили Сати Казанова, Дмитрий Губерниев, Юлия Ковальчук и другие медийные лица, список которых еще будет пополняться на сайте бумбатл.рф.

- Важной частью проекта станут лекции для пропаганды экокультуры среди молодежи, - отметила активистка. - Мы объясним школьникам и студентам как наиболее эффективно внести свой вклад в дело сохранения окружающей среды, став эковолонтером. Кроме того, расскажем об экопривычках. Ведь даже банальный поход в магазин можно спланировать так, чтобы минимизировать вред экологии от упаковки и тому подобного.

Например, не все знают, что так называемые экопакеты, по словам Дудиной, в итоге оказываются чуть ли не вреднее обычного полиэтилена, потому что содержат дополнительные химические соединения, ускоряющие процесс разложения. Эксперт считает, что лучше несколько раз использовать один полиэтиленовый пакет, чем каждый раз на кассе приобретать "зеленые". А наиболее безвредным будет поход в магазин с многоразовой тканевой сумкой-шопером.

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