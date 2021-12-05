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Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
05.12.2021 18:40
Рубрика: Общество

Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения

Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8627)
Омские полицейские и следователи стали участниками совместной благотворительной акции "Российской газеты" и "Почты России" "Дерево добра".
Омские следователи и полицейские участвуют в акции "Дерево добра" каждый год. Фото: Наталья Граф Омские следователи и полицейские участвуют в акции "Дерево добра" каждый год. Фото: Наталья Граф
Омские следователи и полицейские участвуют в акции "Дерево добра" каждый год. Фото: Наталья Граф

Теперь каждую неделю "РГ" будут получать в домах-интернатах, детских домах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних. Как правило, в таких учреждениях очень скромный бюджет и они не могут позволить себе лишние траты. Но "Дерево добра" поддерживают многие неравнодушные омичи. И у одиноких людей, жителей отдаленных районов области, появляется возможность читать свежую прессу.

Фото: Тагир Раджавов
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Омские следователи оформили годовую подписку на "Российскую газету - Неделя" для своих подшефных учреждений.

- В преддверии Нового года мы обязательно навестим наших подопечных из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних "Гармония", "Солнышко", городского детского дома N 4, омского Центра социальной помощи семье и детям и Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В Куйбышевском доме-интернате проживают около 400 одиноких омичей. Больше половины из них прикованы к кровати по состоянию здоровья. Чтение книг и газет для них - это основной досуг.

- Нашим пациентам от 55 лет - это самое читающее поколение, - говорит директор учреждения Олег Луканин. - Они активно интересуются жизнью страны. Поэтому свежая периодика у нас нарасхват!

Сотрудники полиции подписали на "толстушку" социально-реабилитационный центр для подростков "Забота" и Центр социальной адаптации, где находят временный приют омичи, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

- Мы думаем, что и подростки, и взрослые постояльцы будут читать газету с удовольствием, - говорит представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Ведь издание публикует много полезных для наших подопечных материалов.

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