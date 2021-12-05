Председатель облсуда передавала документы уголовного дела его фигурантам

Следствие отправило в суд уголовное дело, единственным фигурантом которого стала бывшая председатель Новосибирского областного суда. Судьи такого высокого ранга попадают под уголовное преследование в исключительных случаях. На возбуждении дела против Риммы Шатовкиной настаивал лично глава СКР Александр Бастрыкин.

Обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего председателя суда уже утвердили в областной прокуратуре. Шатовкину обвинили в передаче фигурантам уголовного дела важных документов про них самих. Бывшей высокопоставленной судье грозит до семи лет лишения свободы.

Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя следственного управления СК по Новосибирской области объяснила, что именно совершила судья.

Преступления судьи датируются 2018 годом. Дело в том, что судьи считаются "неприкосновенными" и для привлечения их к уголовной ответственности надо пройти долгую по времени процедуру, включая согласие на уголовное преследование коллеги самих судей.

В июле 2018 года Римма Шатовкина, как председатель Новосибирского областного суда, затребовала в Советском районном суде Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу.

Дело было против заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей области. Расследование вело УФСБ по Новосибирской области. В папке дела, кроме всего прочего, было еще ходатайство о проведении обыска дома у фигуранта дела. Получив материалы, Шатовкина дала указание своему помощнику отправить по факсу в правительство Новосибирской области некое письмо. И к письму она велела приложить копии документов со сведениями о предстоящем обыске.

Понятно, что эти документы попали в руки того человека, кого это касалось. Следствие уверяет, что руководитель управления по обеспечению деятельности мировых судей, ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела, выяснил, что основанием для его возбуждения стала информация о хищении денег, выделенных на оплату госконтрактов, которые он заключал. Этот руководитель передал документы своему заместителю, у которого и планировался обыск, и дал указание - "спрятать концы в воду". Проще говоря, скрыть хищение денег.

Зная о грядущем обыске, этот человек двое суток прятал "предметы и документы, а также уничтожал информацию о его служебной деятельности, находящейся в его личном мобильном телефоне".

Кроме того, расследуя это уголовное дело о хищении денег, следователь УФСБ получил информацию, что в действиях начальника управления есть признаки и других преступлений. Речь шла о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Но благодаря Шатовкиной начальник и его заместитель узнали и это. Они сделали все возможное для "сокрытия предметов взятки, и уничтожения информации, находящейся в мобильном телефоне заместителя начальника управления, которая касалась обстоятельств вручения взятки".

По словам представителя областного СК Екатерины Петрушиной, Шатовкина, действуя умышленно и целенаправленно, в нарушение закона, разгласила в целях, не связанных с осуществлением полномочий судьи, сведения, отнесенные законом к информации ограниченного доступа.

По мнению следствия, с которым согласна прокуратура, руководитель областного суда, "совершила действия, явно выходящие за пределы ее полномочий". И эти действия "повлекли существенное нарушение интересов общества" А главное, действия руководителя суда "привели к умалению авторитета и дискредитации судебной власти Российской Федерации".

Уголовное дело отправлено в Новосибирский областной суд, где председательствовала Римма Шатовкина. Только теперь в этом суде ей предоставят другое место в зале заседаний.

Судью лишили полномочий в мае 2021 года, хотя формально работать в облсуде она перестала раньше.

Вину Римма Шатовкина не признает. Дело уже находится в суде, но дата рассмотрения еще не назначена.