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05.12.2021 12:39
Рубрика: Общество

В Барнауле в хоккей на валенках сыграли девушки и морские пехотинцы

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
В воскресенье, 5 декабря, на территории лыжной базы Алтайского государственного педуниверситета прошел традиционный хоккейный турнир на валенках. В Барнауле в экзотический хоккей стали играть с 2019 года. На сей раз состязались шесть команд. В организации турнира приняли участие местная Хоккейная лига на валенках и АНО "Центр помощи семье "Светоч".
Фото: Сергей Зюзин/РГ Фото: Сергей Зюзин/РГ
Фото: Сергей Зюзин/РГ

В нынешнем году турнир был приурочен к Дню Героев Отечества.

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Хоккейные дружины выставили военные пенсионеры из села Штабка Павловского района, бывшие морские пехотинцы, ветераны боевых действий. С крепкими мужчинами померились силами команды, составленные в основном из молодежи, а также девушки из "Юности Алтая" - краевой спортшколы по хоккею на траве. Девушки, поменявшие "травяные" клюшки на "канадские", сыграли достойно: выиграли у парней и проиграли взрослым. "Дядьки серьезные, не хотят поддаваться девочкам", - пошутила одна из молодых хоккеисток.

Приятное впечатление своей организованностью и дисциплинированностью оставили ребята Алтайского техникума кинологии и предпринимательства. Отдельная площадка была выделена для ребятишек.

Хоккей на валенках - забава демократичная. Чтобы не доводить дело до серьезных травм, играют детскими резиновыми мячиками, поэтому защитной амуницией вроде щитков, налокотников, шлемов и краг никто не пользуется.

5 декабря в краевом центре стояла не по-зимнему теплая погода, и в валенках на площадках никого не было - ботинки, берцы, утепленные рыбацкие сапоги, кроссовки. Силовая борьба запрещена.

Фото: Сергей Зюзин/РГ

Турнир проводился два с половиной часа в формате марафона: каждая команда могла сыграть столько матчей, насколько хватало сил и желания.

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- У нас многие проблемы из-за того, что в свое время прервалась связь поколений. Меня в детстве самым разным играм научили ребята старшего возраста. По своему сыну и его друзьям однажды понял, что они бы и рады активно подвигаться на свежем воздухе, но их надо организовать, показать, научить, - рассказал "РГ" главный судья соревнований и организатор "валеночных турниров" Алексей Бирюков. - Давайте же им поможем - дети очень хорошо откликаются. Соседский мальчишка, с которым мы играем на улице в хоккей, однажды сказал: "Дядя Леша, это намного круче, чем дома за компом сидеть". В жилищном кластере "Дружный" мы проводили хоккей на валенках - даже те дети, которые клюшку в руках никогда ранее не держали, были готовы играть допоздна. Кстати, мы уже установили хороший контакт с ребятами из Ижевска, где хоккей на валенках стал серьезным социальным явлением, поддерживаемом на уровне правительства региона. Надеюсь, после окончания пандемии мы сыграем когда-нибудь товарищеский матч со сборной Ижевска.

Участники нынешнего попросили через "РГ" поблагодарить руководство лыжной базы АГПУ за качественно подготовленные площадки и теплые раздевалки. 12 декабря в Барнауле пройдет детский хоккейный турнир на валенках. Его организацией занимается АНО Краевой центр физического развития "Спортивная инициатива".

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