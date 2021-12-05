В Кузбассе всероссийский экомарафон поддержали 25 тысяч человек

- Как обычно, мы организуем в одном из наших помещений точку сбора вторсырья, а потом в назначенное время придет машина и отвезет все на перерабатывающее предприятие в Кемерово, - рассказала "РГ" замдиректора муниципального бюджетного образовательного учреждения по воспитательной работе Марина Туркотова. - Впрочем, старые газеты, журналы и картонную упаковку желающие не только из дома приносят, мы собираем макулатуру в течение всего года. Она у нас накапливается постоянно: ребята на занятиях в кружках изготавливают поделки и обрезки на свалку не выбрасывают. Так что в различных акциях, одна из которых так и называется - "Охотники за бумагой", активно участвуют и дети, и педагоги, и сотрудники. Кстати, наши волонтеры два года подряд завоевывали почетное звание "Экологические герои". В прошлом году только в ходе всероссийского экомарафона мы собрали триста килограммов макулатуры.

А в 2019-м в Анжеро-Судженске впервые объявили День без бумаги. Учащиеся пяти школ города старались весь день использовать ценный ресурс экономно. О том, как удалось справиться с задачей, рассказали в фотоотчетах, которые до сих пор хранятся в эколого-биологическом центре. Развернутое на его базе еще в начале 2000-х детское экологическое движение "Кедр" объединило в общей сложности более четырехсот человек. Любить природу и беречь родную природу здесь учат с дошкольного возраста. Начиная с 5-го класса ребят знакомят с экологическими проблемами и привлекают к практической деятельности - от высадки деревьев до проведения лекций и распространения листовок в защиту окружающей среды.

По итогам прошлогоднего #Бумбатла в Кузбассе было собрано почти 70 тонн макулатуры. Экомарафон поддержали более 25 тысяч человек из 27-ми муниципалитетов - коллективы образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений, офисных центров и промышленных предприятий. В этом году в акции будут участвовать Лесотехнический техникум в Мариинске, а также Кузнецкий Техникум сервиса и дизайна в Новокузнецке.

- Для нас сбор макулатуры - уже норма жизни, - подчеркивает завотделением по учебно-воспитательной работе Людмила Колпаченко. - Образовательные учреждения в последние годы стали очень неплохо оснащаться, а потому картонные коробки из-под новой техники наш завхоз регулярно складирует и сдает в пункты приема. И неплохо было бы еще широко внедрять раздельный сбор мусора на бытовом уровне.

В столице Кузбасса волонтеры проведут экологические уроки в 74-й и 85-й школах, 23-м, 62-м и Городском классическом лицеях, а в Кемеровском госуниверситете устроят настоящий праздник. Совсем недавно вуз стал площадкой Всероссийского экологического диктанта, приуроченного к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Сертификаты и задания для участников напечатали на крафтовой бумаге известного предприятия по переработке вторсырья. А волонтеры вузовских отрядов "Делай!" и "Экодесант" организовали пункт приема макулатуры, пластика, отработанных элементов питания и других вторичных ресурсов.