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05.12.2021 17:20
Рубрика: Происшествия

В Туве двое рабочих оказались под завалами обрушившегося завода

Текст: Мария Волкова

Во время демонтажа неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината в городе Ак-Довурак в Туве обрушились конструкции. Под завалами оказались двое рабочих.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
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Сообщение об аварии поступило в ГУ МЧС по Республике Тыва в 16:17 по местному времени. Спасателям удалось извлечь из-под завалов одного из рабочих. К сожалению, мужчина погиб. Об этом глава региона Владислав Ховалыг написал на своей странице в Instagram.

В аварийно-спасательных работах задействованы 19 человек и шесть единиц техники. Спасатели пытаются достать второго рабочего.

Дополнительно из Кызыла на место происшествия выехали еще 16 спасателей.

- Все работы будут продолжены. Подробности выясняются. Поручил оперативным службам республики о ходе спасательных работ сообщать регулярно. Никто еще не теряет надежды, - написал глава республики.

Тем временем

Прокуратура Тувы начала проверку по факту обрушения здания на людей.

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