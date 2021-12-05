На Ставрополье из-за аварии 17 тысяч человек остались без тепла

В городе Невинномысске Ставропольского края 4 декабря произошел порыв на теплотрассе диаметром 500 миллиметров. Для ремонта трубы отопление отключили в 141 многоквартирном доме с населением 17,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария случилась в районе строительной поликлиники, недалеко от центрального городского рынка. Последствия устраняют специалисты невинномысского филиала "Крайтеплоэнерго" и 17 сотрудников РСЧС. Работы должны завершиться 5 декабря к 16:00.

На месте аварии побывал глава Невинномысска Михаил Миненков, там он снял видео, которое выложил на своем аккаунте в Instagram.

- Главное, что все определили. Знаем, где наши порывы, которые надо устранить. Никто на месте не сидит, никто из рабочих и их начальство не спит. Думаю, за ночь все сделаем, - сказал Миненков.

Также известно, что работы ведутся на первой главной магистрали. Когда дыра в трубе будет заделана, начнется ее заполнение горячей водой. Только после этого горожане вновь станут получать тепло.