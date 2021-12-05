В Дагестане задержан лихач, "прокативший" полицейского на капоте

В Дербенте задержали 27-летнего водителя, который разыскивался за наезд на полицейского.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан в Instagram, мужчина без водительских прав промчался мимо поста ДПС с нарушением правил дорожного движения и не выполнил законные требования полицейских. Проехав какое-то расстояние, лихач бросил автомобиль ВАЗ 2107 и скрылся.

По данным РИА Новости, ранее в Сети появились видеоролики, на которых видно, что страж порядка потребовал от автомобилиста остановить машину, однако тот проигнорировал это, а потом нажал на газ и "прокатил" полицейского на капоте.

Водитель дважды привлекался за пьяную езду. Также у него имеется непогашенная условная судимость, отметили в МВД.

По признанию нарушителя, он употребил противоэпилептическое средство, а позже выпил пиво, что значительно усугубило физическое состояние мужчины.

Кстати

В Табасаранском районе Дагестана задержан водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, сообщили в полиции.

По данным ведомства, накануне полицейские остановили ГАЗ-2747 за нарушение ПДД. За рулем автомобиля находился 48-летний житель Дербента. От водителя исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был в нетрезвом состоянии. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".