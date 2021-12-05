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05.12.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

Во Владикавказе росгвардейцы эвакуировали детей из горящей школы

Текст: Никита Пешков
Фото: Пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ Фото: Пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ
Фото: Пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ

Во Владикавказе сотрудники Росгвардии помогли выбраться школьникам, которые оказались в западне из-за дыма.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, накануне сотрудники отдела вневедомственной охраны приехали к школе по сигналу тревоги. Оказалось, в здании пожар. Правоохранители вызвали экстренные службы и помогли выйти детям, которые не смогли покинуть здание через пожарный выход из-за сильного задымления. Чтобы помочь им, росгвардейцы взяли у рабочих приставную лестницу.

Вскоре на место приехали спасатели и эвакуировали остальных. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь распространения огня в школе составила десять квадратных метров, уточнили "РГ" в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Причины возгорания выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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