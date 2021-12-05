Во Владикавказе росгвардейцы эвакуировали детей из горящей школы

Во Владикавказе сотрудники Росгвардии помогли выбраться школьникам, которые оказались в западне из-за дыма.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, накануне сотрудники отдела вневедомственной охраны приехали к школе по сигналу тревоги. Оказалось, в здании пожар. Правоохранители вызвали экстренные службы и помогли выйти детям, которые не смогли покинуть здание через пожарный выход из-за сильного задымления. Чтобы помочь им, росгвардейцы взяли у рабочих приставную лестницу.

Вскоре на место приехали спасатели и эвакуировали остальных. В результате происшествия никто не пострадал.

Площадь распространения огня в школе составила десять квадратных метров, уточнили "РГ" в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Причины возгорания выясняются.