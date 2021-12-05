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05.12.2021 19:23
Рубрика: В мире

Экипажу задержанного в Польше сухогруза из РФ ничего не угрожает

Текст: Екатерина Забродина

Жизни россиян с борта сухогруза "Руслана", который был накануне задержан в Польше, ничего, судя по всему, не угрожает. Это рассказали агентству ТАСС в Российском профессиональном союзе моряков, куда экипаж пока не обращался за помощью.

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Ранее польский "Морской портал" сообщил, что пограничники республики задержали в Гданьском заливе Балтийского моря сухогруз "Руслана", принадлежащий петербургской транспортной компании. Как утверждает СМИ, судно "шло со скоростью 11 узлов прямо в направлении пляжа на Собешевском острове за пределами выделенного водного пути". Якобы экипаж не отвечал на вызовы погранслужб. Чтобы не сесть на мель, сухогруз в километре от береговой линии развернулся на 180 градусов.

"В профсоюз пока никто не обращался. Это российское судно, российские моряки, наверняка среди них кто-то является членом профсоюза. Но на нас пока не выходили. Ничего угрожающего жизни и здоровью экипажа нет", - отметили в учреждении.

Представитель профсоюза также выразил надежду, что к ситуации подключится МИД РФ.

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