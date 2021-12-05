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05.12.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Фестиваль "Чудо света" в Петербурге побьет мировые рекорды

Текст: Татьяна Тюменева ( Санкт-Петербург)
В Петербурге много точек притяжения для туристов. Большинство из них - связаны с историей нашей страны. Но есть и современные, среди которых "Алые паруса" и, конечно же, фестиваль света, который в этом году посвящен 800-летию Александра Невского.

Он пройдет 6 декабря. И называется "Чудо света. Связь времен", так как отражает взаимосвязи знаменательных событий и роли выдающихся людей в истории. Фестиваль пройдет только в онлайн-формате из-за сложной эпидситуации.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Сама дата 6 декабря выбрана не случайно. Это день памяти святого благоверного князя. 6 декабря 1263 года он был погребен во Владимире, а в 1724 году мощи по повелению Петра I перевезли в Петербург, в Александро-Невскую лавру.

Как "РГ" пояснил Александр Горягин, советник председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, главной панорамной основой для световых картин и инсталляций станет знаковое для города место - Петропавловская крепость.

Причем в этом году протяженность световой проекции будет столь огромна, что побила мировые рекорды. Перед взором зрителей предстанет один километр 244 метра световых композиций. Исполнены они будут в 3D-графике.

С помощью игры света и огня оживет история становления города, формирование его традиций, причем классическое тесно переплетется с современными веяниями и научным прогрессом.

Организаторы приоткрыли тайну: из-за ковидных ограничений действо было снято заранее - чтобы избежать скопления желающих увидеть фестиваль офлайн. Так что торопиться на Петропавловку 6 декабря вечером точно не стоит.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Зато онлайн-фестиваль доступен в хорошем качестве на городском туристском портале Visit Petersburg с 18 часов. В ночное время фестиваль будет показан по телевидению.

Напомним, фестиваль "Чудо света" проходит в Северной столице с 2016 года. Яркому шоу был присвоен статус "Национальное событие-2018".

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