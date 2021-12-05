В Вологодской области две женщины и ребенок погибли в ДТП

В Верховажском районе Вологодской области в воскресенье вечером в результате аварии погибли две женщины и ребенок. ЧП произошло на 641-м километре федеральной трассы Москва - Архангельск.

Как рассказали вологодском УМВД, на дороге лоб в лоб столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобиль Kia. Первым управлял водитель-мужчина, за рулем второго находилась женщина. Погибли две женщины и ребенок двух-трех лет из автомобиля Kia.

На месте ЧП работают полицейские, которые выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.