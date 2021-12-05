Фото, видео: В краснодарском парке зажглась зимняя иллюминация

Первый снег уже встретили почти все регионы России, однако в Краснодаре зимой еще не пахнет. Однако свой уголок с новогодней сказкой есть и в кубанской столице.

Каждый вечер, как только на город опускаются сумерки, парк "Краснодар", который местные жители называют "парк Галицкого" (по имени мецената и владельца футбольного клуба "Краснодар" Сергея Галицкого, на средства которого создана эта зеленая зона), превращается в море огней, причудливо сплетенных и закрученных в идеальные спирали.

Практически у входа нас встречают "новоселы" парка, появившиеся буквально на днях, - светящиеся ангелы с трубами. Они расположены несколькими группами, увидеть их можно не только со стороны входа, но и в других зонах парка.

Далее берем чуть правее - здесь раскинулись поля с шалфеем. В конце весны на этой территории зацветает настоящий шалфей, радующий посетителей до осени. Затем ему на смену приходят искусственные ветки с фиолетовыми лампочками, которые с наступлением темноты превращаются в огромный светящийся луг.

Слева остался фонтан-водопад с прудом, усыпанным белыми и желтыми сияющими лилиями - они, кажется, слегка колыхаются на легкой ряби воды. Их правильной формы листья красиво отражаются в темной глубине пруда.

Чуть дальше нас встречают еще одни новые "обитатели" парка - гости из Антарктиды в блестящих радужных "шубках": десять пингвинов уютно расположились у одной из центральных аллей парка. А недалеко от них "выросли" огромные светящиеся разноцветные грибы, как будто перенесенные сюда из мира фэнтези.

Еще одной интересной находкой стало превращение деревьев с помощью гирлянд в фужеры, которые как будто наполнены искрящимся шампанским.

Ну и конечно, какая зимняя сказка без новогодней елки. В парке их сразу две, они живые, а не срубленные. Главную (на самом деле это пихта) украсили несколько дней назад. Полюбоваться ею можно у местного кафе. Вторая же находится недалеко от пальм-юбей. Последние к холодам благодаря специальному прозрачному укрытию обрели совершенно фантастический вид и ночью напоминают корабли космических пришельцев.

Справка "РГ"

Парк "Краснодар" поражает не только размерами (его площадь - больше 20 гектаров), но и причудливым ландшафтным дизайном. Километры прогулочных дорожек здесь скручиваются, создавая узоры, подобные тем, что можно увидеть на морских раковинах. Водный, зеркальный, музыкальный лабиринты, детская, спортивная и скейт площадки, террасированный сад с сухим и мокрым водоемами, фонтан-каток, летний амфитеатр с огромным экраном - всего на территории около 30 различных зон отдыха. Вход в парк бесплатный.