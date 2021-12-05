Фото, видео: В краснодарском парке зажглась зимняя иллюминация

Новости

Новую станцию БКЛ "Мичуринский проспект" подключили к электросетям 15:04
Военному атташе Украины в Беларуси вручена нота протеста 14:54
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена 14:46
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V" 14:42
Москвичей предупредили о снегопаде 7 декабря и сугробах до 17 см 14:40
Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения 14:28
Матвиенко сообщила о переговорах по производству "Спутника V" в Бахрейне 14:18
Западному военному округу переданы знамена частей, отстоявших Москву 13:37
Московское метро украсят к Новому году 13:16
Ученый, впервые выявивший "омикрон", выдвинул новую версию его происхождения 13:12
В честь юбилея Битвы за Москву снимут батальную реконструкцию 13:08
Володин запустил опрос в Telegram о причинах развала СССР 12:53
На Кипре нашли тела двух россиянок 12:32
Собянин поздравил ветеранов с 80-й годовщиной начала контрнаступления советских войск под Москвой 12:02
Оперштаб: В Москве выявлен 3301 новый случай COVID-19 11:47
Власти Москвы назвали даты фестиваля "Путешествие в Рождество" 11:46
Эксперты рассказали о последствиях мошенничества с QR-кодами 11:24
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2" 10:40
Мишустин еще на год продлил временные правила работы вахтовиков 10:26
В Москве завершили озеленение Пресненского района 09:48
СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону 09:31
Овечкин забросил 750-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 08:59
Экономист объяснил, почему картофель не станет дороже апельсинов 08:51
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106 08:40
В "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента с бортом из Тель-Авива 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
В "РГ" обсудят ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов со СМА старше 18 лет
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 13:37
Рубрика: Общество

Фото, видео: В краснодарском парке зажглась зимняя иллюминация

Текст: Екатерина Ковалевская
Фото, видео: Владимир Аносов (Краснодар)
Первый снег уже встретили почти все регионы России, однако в Краснодаре зимой еще не пахнет. Однако свой уголок с новогодней сказкой есть и в кубанской столице.

Каждый вечер, как только на город опускаются сумерки, парк "Краснодар", который местные жители называют "парк Галицкого" (по имени мецената и владельца футбольного клуба "Краснодар" Сергея Галицкого, на средства которого создана эта зеленая зона), превращается в море огней, причудливо сплетенных и закрученных в идеальные спирали.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фестиваль "Чудо света" в Петербурге побьет мировые рекорды

Практически у входа нас встречают "новоселы" парка, появившиеся буквально на днях, - светящиеся ангелы с трубами. Они расположены несколькими группами, увидеть их можно не только со стороны входа, но и в других зонах парка.

Далее берем чуть правее - здесь раскинулись поля с шалфеем. В конце весны на этой территории зацветает настоящий шалфей, радующий посетителей до осени. Затем ему на смену приходят искусственные ветки с фиолетовыми лампочками, которые с наступлением темноты превращаются в огромный светящийся луг.

Слева остался фонтан-водопад с прудом, усыпанным белыми и желтыми сияющими лилиями - они, кажется, слегка колыхаются на легкой ряби воды. Их правильной формы листья красиво отражаются в темной глубине пруда.

Чуть дальше нас встречают еще одни новые "обитатели" парка - гости из Антарктиды в блестящих радужных "шубках": десять пингвинов уютно расположились у одной из центральных аллей парка. А недалеко от них "выросли" огромные светящиеся разноцветные грибы, как будто перенесенные сюда из мира фэнтези.

Фото: Олеся Курпяева
Из Великого Устюга стартует новогодний поезд

Еще одной интересной находкой стало превращение деревьев с помощью гирлянд в фужеры, которые как будто наполнены искрящимся шампанским.

Ну и конечно, какая зимняя сказка без новогодней елки. В парке их сразу две, они живые, а не срубленные. Главную (на самом деле это пихта) украсили несколько дней назад. Полюбоваться ею можно у местного кафе. Вторая же находится недалеко от пальм-юбей. Последние к холодам благодаря специальному прозрачному укрытию обрели совершенно фантастический вид и ночью напоминают корабли космических пришельцев.

Справка "РГ"

Парк "Краснодар" поражает не только размерами (его площадь - больше 20 гектаров), но и причудливым ландшафтным дизайном. Километры прогулочных дорожек здесь скручиваются, создавая узоры, подобные тем, что можно увидеть на морских раковинах. Водный, зеркальный, музыкальный лабиринты, детская, спортивная и скейт площадки, террасированный сад с сухим и мокрым водоемами, фонтан-каток, летний амфитеатр с огромным экраном - всего на территории около 30 различных зон отдыха. Вход в парк бесплатный.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Отдых и туризм в России Новый год РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Лавров: Берлин и Париж не хотят заставить Украину выполнить Минские соглашения
В Кремле сообщили об отсутствии договоренностей по очному саммиту Путина и Байдена
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым "Спутником V"
Глава "Нафтогаза Украины" назвал "издевательством" решение ФРГ по "Северному потоку-2"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"