СК закончил расследование дела экс-налоговика из Ростова-на-Дону

Следственный комитет объявил, что закончил расследование дела Александра Скрипникова, который работал заместителем начальника налоговой инспекции по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Следствие вел центральный аппарат СК.

Скрипникова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и в использовании заведомо поддельного паспорта.

По версии следствия, в 2014 году заместитель начальника ИФНС по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Скрипников "злоупотребил должностными полномочиями" в интересах своих знакомых-коммерсантов. С помощью знакомого налоговика две фирмы решили получить незаконное возмещение налога на добавленную стоимость. Скрипников, точно зная, что проведенные налоговыми инспекторами камеральные проверки ООО "ТехноТрейд" являются фиктивными и перечисленные в справках и докладных записках мероприятия налогового контроля не проводились, согласовывал некие документы. В них были ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, которые надо было возместить. В итоге представители ООО "ТехноТрейд" путем обмана похитили из бюджета Российской Федерации больше 106 млн рублей.

Точно также Скрипниковым была согласована документация для другой фирмы - ООО "Технология". Им возместили налог на добавленную стоимость за 2 квартал 2014 года на 64 млн рублей.

Но дальше у налогового начальника начались проблемы и в дело вмешались следователи. На этот момент трое бывших сотрудников того же налогового подразделения уже выслушали свои приговоры суда. Трое предпринимателей, участвовавших в преступной схеме, осуждены за мошенничество. Четверо коммерсантов, которым также предъявлено обвинение в мошенничестве, находятся в розыске.

После задержания одного из уже осужденных граждан Скрипников сбежал от следствия. Находясь в розыске, он жил по поддельному паспорту. Смогли поймать бывшего чиновника только в мае этого года.