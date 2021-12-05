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05.12.2021 19:47
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы убийца

Текст: Сергей Бабкин

В Ростовской области задержан 33-летний убийца Александр Кутузов, сбежавший из подмосковной психиатрической больницы.

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Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, на след беглеца вышли во время оперативных мероприятий отдела полиции по Аксайскому району Ростовской области и подмосковных коллег. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, где находится Александр Кутузов, и в воскресенье задержали его. Сейчас он находится в местном отделе полиции.

Ранее "РГ" сообщала, что Александр Кутузов был объявлен в федеральный розыск. Его осудили за умышленное убийство. При этом он был признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению в спецклинике в Чехове. В начале ноября он сбежал из учреждения во время прогулки.

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