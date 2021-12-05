В Ростовской области задержан сбежавший из психбольницы убийца

В Ростовской области задержан 33-летний убийца Александр Кутузов, сбежавший из подмосковной психиатрической больницы.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, на след беглеца вышли во время оперативных мероприятий отдела полиции по Аксайскому району Ростовской области и подмосковных коллег. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, где находится Александр Кутузов, и в воскресенье задержали его. Сейчас он находится в местном отделе полиции.

Ранее "РГ" сообщала, что Александр Кутузов был объявлен в федеральный розыск. Его осудили за умышленное убийство. При этом он был признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению в спецклинике в Чехове. В начале ноября он сбежал из учреждения во время прогулки.