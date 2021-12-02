МВД объявило в розыск сбежавшего из психбольницы мужчину

Сотрудники ГУ МВД по Московской области объявили в розыск осужденного за убийство мужчину, который находился на принудительном лечении в психиатрической больнице и около месяца назад сбежал.

Как сообщает официальный сайт подмосковного главка полиции, Александр Кутузов родился в 1988 году. Рост 170 сантиметров, из особых примет - шрам в районе шеи и татуировка "ВОЛК" на пальцах левой руки.

Инициаторы розыска просят всех, кто обладает информацией, обратиться в близлежащий отдел полиции или сообщить по телефонам: 8(496)726-49-05, 726-49-03, 8(496)726-48-93.

Ранее "РГ" сообщала, что Александр Кутузов бежал из закрытой клиники в Чехове во время прогулки. С момента его исчезновения прошло четыре недели, но выйти на след осужденного пока не удается.