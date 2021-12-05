За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3301

2 Санкт-Петербург 2420

3 Московская область 2096

4 Самарская область 878

5 Краснодарский край 814

6 Красноярский край 756

7 Воронежская область 735

8 Пермский край 693

9 Свердловская область 687

10 Нижегородская область 663

11 Ростовская область 650

12 Челябинская область 642

13 Республика Башкортостан 641

14 Иркутская область 600

15 Омская область 581

16 Саратовская область 529

17 Алтайский край 518

18 Хабаровский край 515

19 Приморский край 465

20 Ставропольский край 455

21 Волгоградская область 432

22 Новосибирская область 392

23 Республика Крым 391

24 Ленинградская область 385

25 Вологодская область 370

26 Архангельская область 367

27 Кемеровская область 366

28 Тверская область 364

29 Пензенская область 362

30 Липецкая область 358

31 Ульяновская область 358

32 Белгородская область 337

33 Забайкальский край 319

34 Тюменская область 309

35 Владимирская область 308

36 Оренбургская область 295

37 Республика Коми 281

38 Ярославская область 273

39 Калининградская область 272

40 Орловская область 269

41 Республика Карелия 265

42 Амурская область 262

43 Республика Саха (Якутия) 255

44 Кировская область 254

45 Курская область 250

46 Астраханская область 241

47 Смоленская область 239

48 Тульская область 238

49 Республика Бурятия 233

50 Брянская область 233

51 Республика Татарстан 232

52 Рязанская область 224

53 Томская область 222

54 Ханты-Мансийский автономный округ 221

55 Новгородская область 219

56 Тамбовская область 215

57 Удмуртская Республика 208

58 Калужская область 201

59 Ивановская область 200

60 Севастополь 198

61 Курганская область 195

62 Мурманская область 191

63 Псковская область 187

64 Костромская область 183

65 Республика Дагестан 157

66 Республика Хакасия 155

67 Республика Мордовия 154

68 Республика Чувашия 145

69 Сахалинская область 139

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

71 Республика Марий Эл 123

72 Республика Адыгея 110

73 Кабардино-Балкарская Республика 104

74 Республика Северная Осетия-Алания 84

75 Республика Ингушетия 83

76 Чеченская Республика 82

77 Карачаево-Черкесская Республика 75

78 Республика Тыва 58

79 Камчатский край 50

80 Еврейская автономная область 37

81 Магаданская область 35

82 Республика Алтай 32

83 Республика Калмыкия 23

84 Ненецкий автономный округ 11

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 801 613 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,03%

2. Республика Калмыкия 0,07%

3. Республика Алтай 0,13% За последние сутки подтверждено 1 206 смертей: Москва 92

Санкт-Петербург 61

Московская область 57

Краснодарский край 45

Воронежская область 42

Республика Башкортостан 38

Волгоградская область 36

Ростовская область 36

Ставропольский край 36

Самарская область 35

Свердловская область 34

Нижегородская область 33

Красноярский край 32

Архангельская область 30

Алтайский край 30

Пермский край 28

Челябинская область 28

Иркутская область 27

Владимирская область 26

Республика Крым 23

Рязанская область 20

Республика Чувашия 19

Пензенская область 19

Брянская область 18

Саратовская область 16

Новосибирская область 16

Липецкая область 12

Вологодская область 12

Калининградская область 12

Ульяновская область 12

Омская область 12

Тульская область 11

Тюменская область 11

Белгородская область 10

Республика Марий Эл 10

Оренбургская область 10

Забайкальский край 10

Курская область 9

Тамбовская область 9

Тверская область 9

Ярославская область 9

Республика Татарстан 9

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Смоленская область 8

Мурманская область 8

Псковская область 8

Севастополь 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Орловская область 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Удмуртская Республика 6

Калужская область 5

Костромская область 5

Астраханская область 5

Республика Дагестан 5

Республика Мордовия 5

Республика Хакасия 5

Амурская область 5

Ивановская область 4

Курганская область 4

Республика Бурятия 4

Хабаровский край 4

Еврейская автономная область 4

Республика Карелия 3

Новгородская область 3

Республика Адыгея 3

Республика Ингушетия 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Кировская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Кемеровская область 3

Приморский край 3

Ленинградская область 2

Чеченская Республика 2

Республика Алтай 2

Республика Тыва 2

Томская область 2

Республика Саха (Якутия) 2

Республика Коми 1

Камчатский край 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 281 278 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 593 человека: Москва 3184

Московская область 1937

Челябинская область 1312

Санкт-Петербург 961

Омская область 814

Алтайский край 813

Красноярский край 764

Самарская область 715

Краснодарский край 702

Пермский край 674

Нижегородская область 657

Республика Башкортостан 654

Саратовская область 619

Пензенская область 611

Тверская область 596

Ростовская область 593

Ульяновская область 578

Волгоградская область 518

Хабаровский край 518

Воронежская область 516

Смоленская область 480

Свердловская область 471

Калининградская область 465

Республика Крым 440

Рязанская область 420

Липецкая область 412

Ленинградская область 395

Вологодская область 393

Республика Саха (Якутия) 362

Брянская область 357

Приморский край 333

Оренбургская область 318

Республика Хакасия 300

Орловская область 287

Республика Коми 284

Забайкальский край 282

Курская область 271

Ставропольский край 265

Тюменская область 261

Новгородская область 258

Архангельская область 256

Ханты-Мансийский автономный округ 255

Республика Карелия 248

Кемеровская область 245

Мурманская область 240

Астраханская область 240

Ярославская область 227

Тульская область 226

Владимирская область 225

Иркутская область 224

Костромская область 208

Республика Бурятия 193

Томская область 192

Курганская область 176

Калужская область 170

Тамбовская область 168

Удмуртская Республика 168

Ивановская область 157

Кировская область 149

Республика Дагестан 144

Амурская область 144

Республика Мордовия 135

Псковская область 121

Республика Чувашия 119

Республика Северная Осетия - Алания 107

Республика Марий Эл 105

Республика Ингушетия 102

Севастополь 101

Сахалинская область 99

Кабардино-Балкарская Республика 92

Чеченская Республика 69

Ямало-Ненецкий автономный округ 64

Республика Татарстан 56

Республика Адыгея 54

Республика Тыва 53

Республика Алтай 45

Новосибирская область 44

Белгородская область 35

Камчатский край 35

Магаданская область 34

Карачаево-Черкесская Республика 26

Республика Калмыкия 25

Еврейская автономная область 16

Чукотский автономный округ 7

Ненецкий автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 502 406. Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным"