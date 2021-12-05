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05.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3301
  • 2 Санкт-Петербург 2420
  • 3 Московская область 2096
  • 4 Самарская область 878
  • 5 Краснодарский край 814
  • 6 Красноярский край 756
  • 7 Воронежская область 735
  • 8 Пермский край 693
  • 9 Свердловская область 687
  • 10 Нижегородская область 663
  • 11 Ростовская область 650
  • 12 Челябинская область 642
  • 13 Республика Башкортостан 641
  • 14 Иркутская область 600
  • 15 Омская область 581
  • 16 Саратовская область 529
  • 17 Алтайский край 518
  • 18 Хабаровский край 515
  • 19 Приморский край 465
  • 20 Ставропольский край 455
  • 21 Волгоградская область 432
  • 22 Новосибирская область 392
  • 23 Республика Крым 391
  • 24 Ленинградская область 385
  • 25 Вологодская область 370
  • 26 Архангельская область 367
  • 27 Кемеровская область 366
  • 28 Тверская область 364
  • 29 Пензенская область 362
  • 30 Липецкая область 358
  • 31 Ульяновская область 358
  • 32 Белгородская область 337
  • 33 Забайкальский край 319
  • 34 Тюменская область 309
  • 35 Владимирская область 308
  • 36 Оренбургская область 295
  • 37 Республика Коми 281
  • 38 Ярославская область 273
  • 39 Калининградская область 272
  • 40 Орловская область 269
  • 41 Республика Карелия 265
  • 42 Амурская область 262
  • 43 Республика Саха (Якутия) 255
  • 44 Кировская область 254
  • 45 Курская область 250
  • 46 Астраханская область 241
  • 47 Смоленская область 239
  • 48 Тульская область 238
  • 49 Республика Бурятия 233
  • 50 Брянская область 233
  • 51 Республика Татарстан 232
  • 52 Рязанская область 224
  • 53 Томская область 222
  • 54 Ханты-Мансийский автономный округ 221
  • 55 Новгородская область 219
  • 56 Тамбовская область 215
  • 57 Удмуртская Республика 208
  • 58 Калужская область 201
  • 59 Ивановская область 200
  • 60 Севастополь 198
  • 61 Курганская область 195
  • 62 Мурманская область 191
  • 63 Псковская область 187
  • 64 Костромская область 183
  • 65 Республика Дагестан 157
  • 66 Республика Хакасия 155
  • 67 Республика Мордовия 154
  • 68 Республика Чувашия 145
  • 69 Сахалинская область 139
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 71 Республика Марий Эл 123
  • 72 Республика Адыгея 110
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 104
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 84
  • 75 Республика Ингушетия 83
  • 76 Чеченская Республика 82
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 75
  • 78 Республика Тыва 58
  • 79 Камчатский край 50
  • 80 Еврейская автономная область 37
  • 81 Магаданская область 35
  • 82 Республика Алтай 32
  • 83 Республика Калмыкия 23
  • 84 Ненецкий автономный округ 11
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 801 613 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0,03%
  • 2. Республика Калмыкия 0,07%
  • 3. Республика Алтай 0,13%
За последние сутки подтверждено 1 206 смертей:
  • Москва 92
  • Санкт-Петербург 61
  • Московская область 57
  • Краснодарский край 45
  • Воронежская область 42
  • Республика Башкортостан 38
  • Волгоградская область 36
  • Ростовская область 36
  • Ставропольский край 36
  • Самарская область 35
  • Свердловская область 34
  • Нижегородская область 33
  • Красноярский край 32
  • Архангельская область 30
  • Алтайский край 30
  • Пермский край 28
  • Челябинская область 28
  • Иркутская область 27
  • Владимирская область 26
  • Республика Крым 23
  • Рязанская область 20
  • Республика Чувашия 19
  • Пензенская область 19
  • Брянская область 18
  • Саратовская область 16
  • Новосибирская область 16
  • Липецкая область 12
  • Вологодская область 12
  • Калининградская область 12
  • Ульяновская область 12
  • Омская область 12
  • Тульская область 11
  • Тюменская область 11
  • Белгородская область 10
  • Республика Марий Эл 10
  • Оренбургская область 10
  • Забайкальский край 10
  • Курская область 9
  • Тамбовская область 9
  • Тверская область 9
  • Ярославская область 9
  • Республика Татарстан 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Смоленская область 8
  • Мурманская область 8
  • Псковская область 8
  • Севастополь 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Орловская область 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Калужская область 5
  • Костромская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Мордовия 5
  • Республика Хакасия 5
  • Амурская область 5
  • Ивановская область 4
  • Курганская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Хабаровский край 4
  • Еврейская автономная область 4
  • Республика Карелия 3
  • Новгородская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Кировская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Кемеровская область 3
  • Приморский край 3
  • Ленинградская область 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Тыва 2
  • Томская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Республика Коми 1
  • Камчатский край 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 281 278 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 593 человека:
  • Москва 3184
  • Московская область 1937
  • Челябинская область 1312
  • Санкт-Петербург 961
  • Омская область 814
  • Алтайский край 813
  • Красноярский край 764
  • Самарская область 715
  • Краснодарский край 702
  • Пермский край 674
  • Нижегородская область 657
  • Республика Башкортостан 654
  • Саратовская область 619
  • Пензенская область 611
  • Тверская область 596
  • Ростовская область 593
  • Ульяновская область 578
  • Волгоградская область 518
  • Хабаровский край 518
  • Воронежская область 516
  • Смоленская область 480
  • Свердловская область 471
  • Калининградская область 465
  • Республика Крым 440
  • Рязанская область 420
  • Липецкая область 412
  • Ленинградская область 395
  • Вологодская область 393
  • Республика Саха (Якутия) 362
  • Брянская область 357
  • Приморский край 333
  • Оренбургская область 318
  • Республика Хакасия 300
  • Орловская область 287
  • Республика Коми 284
  • Забайкальский край 282
  • Курская область 271
  • Ставропольский край 265
  • Тюменская область 261
  • Новгородская область 258
  • Архангельская область 256
  • Ханты-Мансийский автономный округ 255
  • Республика Карелия 248
  • Кемеровская область 245
  • Мурманская область 240
  • Астраханская область 240
  • Ярославская область 227
  • Тульская область 226
  • Владимирская область 225
  • Иркутская область 224
  • Костромская область 208
  • Республика Бурятия 193
  • Томская область 192
  • Курганская область 176
  • Калужская область 170
  • Тамбовская область 168
  • Удмуртская Республика 168
  • Ивановская область 157
  • Кировская область 149
  • Республика Дагестан 144
  • Амурская область 144
  • Республика Мордовия 135
  • Псковская область 121
  • Республика Чувашия 119
  • Республика Северная Осетия - Алания 107
  • Республика Марий Эл 105
  • Республика Ингушетия 102
  • Севастополь 101
  • Сахалинская область 99
  • Кабардино-Балкарская Республика 92
  • Чеченская Республика 69
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 64
  • Республика Татарстан 56
  • Республика Адыгея 54
  • Республика Тыва 53
  • Республика Алтай 45
  • Новосибирская область 44
  • Белгородская область 35
  • Камчатский край 35
  • Магаданская область 34
  • Карачаево-Черкесская Республика 26
  • Республика Калмыкия 25
  • Еврейская автономная область 16
  • Чукотский автономный округ 7
  • Ненецкий автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 502 406.

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