За сутки в России подтверждено 32 602 случая СOVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3301
- 2 Санкт-Петербург 2420
- 3 Московская область 2096
- 4 Самарская область 878
- 5 Краснодарский край 814
- 6 Красноярский край 756
- 7 Воронежская область 735
- 8 Пермский край 693
- 9 Свердловская область 687
- 10 Нижегородская область 663
- 11 Ростовская область 650
- 12 Челябинская область 642
- 13 Республика Башкортостан 641
- 14 Иркутская область 600
- 15 Омская область 581
- 16 Саратовская область 529
- 17 Алтайский край 518
- 18 Хабаровский край 515
- 19 Приморский край 465
- 20 Ставропольский край 455
- 21 Волгоградская область 432
- 22 Новосибирская область 392
- 23 Республика Крым 391
- 24 Ленинградская область 385
- 25 Вологодская область 370
- 26 Архангельская область 367
- 27 Кемеровская область 366
- 28 Тверская область 364
- 29 Пензенская область 362
- 30 Липецкая область 358
- 31 Ульяновская область 358
- 32 Белгородская область 337
- 33 Забайкальский край 319
- 34 Тюменская область 309
- 35 Владимирская область 308
- 36 Оренбургская область 295
- 37 Республика Коми 281
- 38 Ярославская область 273
- 39 Калининградская область 272
- 40 Орловская область 269
- 41 Республика Карелия 265
- 42 Амурская область 262
- 43 Республика Саха (Якутия) 255
- 44 Кировская область 254
- 45 Курская область 250
- 46 Астраханская область 241
- 47 Смоленская область 239
- 48 Тульская область 238
- 49 Республика Бурятия 233
- 50 Брянская область 233
- 51 Республика Татарстан 232
- 52 Рязанская область 224
- 53 Томская область 222
- 54 Ханты-Мансийский автономный округ 221
- 55 Новгородская область 219
- 56 Тамбовская область 215
- 57 Удмуртская Республика 208
- 58 Калужская область 201
- 59 Ивановская область 200
- 60 Севастополь 198
- 61 Курганская область 195
- 62 Мурманская область 191
- 63 Псковская область 187
- 64 Костромская область 183
- 65 Республика Дагестан 157
- 66 Республика Хакасия 155
- 67 Республика Мордовия 154
- 68 Республика Чувашия 145
- 69 Сахалинская область 139
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 71 Республика Марий Эл 123
- 72 Республика Адыгея 110
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 104
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 84
- 75 Республика Ингушетия 83
- 76 Чеченская Республика 82
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 75
- 78 Республика Тыва 58
- 79 Камчатский край 50
- 80 Еврейская автономная область 37
- 81 Магаданская область 35
- 82 Республика Алтай 32
- 83 Республика Калмыкия 23
- 84 Ненецкий автономный округ 11
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 801 613 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0,03%
- 2. Республика Калмыкия 0,07%
- 3. Республика Алтай 0,13%
За последние сутки подтверждено 1 206 смертей:
- Москва 92
- Санкт-Петербург 61
- Московская область 57
- Краснодарский край 45
- Воронежская область 42
- Республика Башкортостан 38
- Волгоградская область 36
- Ростовская область 36
- Ставропольский край 36
- Самарская область 35
- Свердловская область 34
- Нижегородская область 33
- Красноярский край 32
- Архангельская область 30
- Алтайский край 30
- Пермский край 28
- Челябинская область 28
- Иркутская область 27
- Владимирская область 26
- Республика Крым 23
- Рязанская область 20
- Республика Чувашия 19
- Пензенская область 19
- Брянская область 18
- Саратовская область 16
- Новосибирская область 16
- Липецкая область 12
- Вологодская область 12
- Калининградская область 12
- Ульяновская область 12
- Омская область 12
- Тульская область 11
- Тюменская область 11
- Белгородская область 10
- Республика Марий Эл 10
- Оренбургская область 10
- Забайкальский край 10
- Курская область 9
- Тамбовская область 9
- Тверская область 9
- Ярославская область 9
- Республика Татарстан 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Смоленская область 8
- Мурманская область 8
- Псковская область 8
- Севастополь 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Орловская область 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Удмуртская Республика 6
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Хакасия 5
- Амурская область 5
- Ивановская область 4
- Курганская область 4
- Республика Бурятия 4
- Хабаровский край 4
- Еврейская автономная область 4
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Республика Ингушетия 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Кировская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Кемеровская область 3
- Приморский край 3
- Ленинградская область 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Республика Тыва 2
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Республика Коми 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 281 278 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 593 человека:
- Москва 3184
- Московская область 1937
- Челябинская область 1312
- Санкт-Петербург 961
- Омская область 814
- Алтайский край 813
- Красноярский край 764
- Самарская область 715
- Краснодарский край 702
- Пермский край 674
- Нижегородская область 657
- Республика Башкортостан 654
- Саратовская область 619
- Пензенская область 611
- Тверская область 596
- Ростовская область 593
- Ульяновская область 578
- Волгоградская область 518
- Хабаровский край 518
- Воронежская область 516
- Смоленская область 480
- Свердловская область 471
- Калининградская область 465
- Республика Крым 440
- Рязанская область 420
- Липецкая область 412
- Ленинградская область 395
- Вологодская область 393
- Республика Саха (Якутия) 362
- Брянская область 357
- Приморский край 333
- Оренбургская область 318
- Республика Хакасия 300
- Орловская область 287
- Республика Коми 284
- Забайкальский край 282
- Курская область 271
- Ставропольский край 265
- Тюменская область 261
- Новгородская область 258
- Архангельская область 256
- Ханты-Мансийский автономный округ 255
- Республика Карелия 248
- Кемеровская область 245
- Мурманская область 240
- Астраханская область 240
- Ярославская область 227
- Тульская область 226
- Владимирская область 225
- Иркутская область 224
- Костромская область 208
- Республика Бурятия 193
- Томская область 192
- Курганская область 176
- Калужская область 170
- Тамбовская область 168
- Удмуртская Республика 168
- Ивановская область 157
- Кировская область 149
- Республика Дагестан 144
- Амурская область 144
- Республика Мордовия 135
- Псковская область 121
- Республика Чувашия 119
- Республика Северная Осетия - Алания 107
- Республика Марий Эл 105
- Республика Ингушетия 102
- Севастополь 101
- Сахалинская область 99
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Чеченская Республика 69
- Ямало-Ненецкий автономный округ 64
- Республика Татарстан 56
- Республика Адыгея 54
- Республика Тыва 53
- Республика Алтай 45
- Новосибирская область 44
- Белгородская область 35
- Камчатский край 35
- Магаданская область 34
- Карачаево-Черкесская Республика 26
- Республика Калмыкия 25
- Еврейская автономная область 16
- Чукотский автономный округ 7
- Ненецкий автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 502 406.