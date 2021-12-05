Родителям подростка, устроившего стрельбу в Мичигане, грозит до 15 лет тюрьмы

Крамбли были арестованы рано утром в субботу в Детройте недалеко от канадской границы после того, как не явились для предъявления обвинения и скрылись из своего дома, несмотря на подписку о невыезде. Полиция занята розыском их подозреваемого сообщника, который помог им спрятаться в подвале арт-студии в Детройте. Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили Daily Mail, что художественная студия в подвале, где были обнаружены прячущиеся Крамбли, принадлежит художнику, который имеет давние личные и профессиональные связи с Дженнифер Крамбли. Однако у художника есть алиби, он отрицает, что помог укрыться беглецам. Их отсутствие дома повлекло за собой розыск с участием нескольких силовых структур, включая полицию штата и ФБР.

Источники в правоохранительных органах заявили, что пара сняла четыре тысячи долларов в банкомате, и в последний раз их видели около трех часов ночи в пятницу. Они находились под наблюдением в мотеле, где остановились после стрельбы во вторник. По сообщению WDIV-TV, из-за нарушения координации между силовиками наблюдение было приостановлено к утру пятницы, и супруги Крамбли покинули мотель незамеченными.

Каждый из родителей не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в непредумышленном убийстве, им был установлен залог в размере 500 тысяч долларов. Их 15-летний сын Итан содержится без залога по обвинениям в убийстве, покушении на убийство и терроризме. Его намерены судить как совершеннолетнего. В результате стрельбы в средней школе Оксфорда недалеко от Детройта четыре ученика погибли и семеро были ранены.

Бывший помощник генпрокурора США Неама Рахмани сказал в интервью Fox News, что обвинения, выдвинутые против родителей Итана Крамбли, "абсолютно оправданы", каждому из них может грозить 10-15 лет тюрьмы в случае признания вины. По его словам, несмотря на то что прокуратура крайне редко предъявляет обвинения родителям подозреваемого в стрельбе в школе, у на этот раз у прокуратуры "есть веские доводы". "Что может быть опаснее, чем покупка пистолета для своего ребенка и осознание того, что он может сделать. Когда к тому же вы знаете, что он рисует дома жестокие картинки убийств и бойни, и ничего не предпринимаете в связи с этим", - сказал Рахмани.

Прокурор округа Окленд Карен Макдональд заявила, что отец юноши, Джеймс Крамбли, купил пистолет, найденный на месте стрельбы, в местном магазине огнестрельного оружия в "черную пятницу". При этом стрелок знал, что 9-миллиметровый пистолет Sig Sauer хранится в незапертом ящике в спальне родителей. По словам Макдональда, ни один человек в местном сообществе не поручится ни за одного из Крамбли.