С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий

Одно из основных нововведений - освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. "Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил, с 1 января 2022 года, практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом.

Второй важный момент - если пожилой человек не успел получить пенсию при жизни, то на пенсию смогут претендовать его наследники. Они должны будут направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Начисленные в текущем месяце суммы пенсии, оставшиеся не полученными в связи со смертью пенсионера, выплачиваются без ограничения каким-либо сроком", - пояснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

В течение трех рабочих дней ПФР должен, по заявлению наследников пенсионера, представить справку о недополученной им сумме пенсии.

Также пенсионерам предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока.

"Перечисленные нововведения значительно расширяют права пенсионеров в плане получения пенсий, делают социальное положение пенсионеров более защищенным, а также обеспечивают права наследников пенсионеров воспользоваться теми средствами, которые не смог получить их родственник", - добавила юрист.