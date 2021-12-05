Шэнь Хайсюн: Те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они вашей "демократией" и "правами человека"?

"Будучи человеком, проработавшим в СМИ более 30 лет, я каждый год выделяю время на то, чтобы поездить по стране и узнать информацию из первых рук. Повсюду - в городах и селах, на восточном побережье, во внутренних и приграничных районах страны - я вижу, что всепроцессная народная демократия приносит китайскому народу счастье и чувство выгоды. Те глубокие изменения, которые произошли в стране после того, как мы вступили в новую эру, вселили в меня глубочайшее чувство уверенности в том, что выдвинутая Си Цзиньпином демократическая концепция "народ превыше всего" пропитывает весь Китай, она - повсюду, словно воздух", - отметил Шэнь Хайсюн.

Он заявил, что вывод всего 1,4-миллиардного населения Китая из бедности, его лидерство в борьбе с пандемией в глобальном масштабе, создание зрелого механизма ограничения власти чиновников на всех уровнях по всему Китаю - все это показывает насколько эффективна и справедлива демократическая система в стране.

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что США на протяжении многих лет пытались насаждать свои "демократические ценности" в разных уголках мира - от Ближнего Востока и Африки и до Латинской Америки, но ни к чему хорошему это не привело. Многие общества столкнулись с огромными проблемами, оказались на грани кризиса. Он также подчеркнул, что серьезные проблемы назрели и в самих США - от штурма Капитолия и до самого большого в мире числа смертей от коронавируса. Все это, по мнению Шэнь Хайсюна, показывает несостоятельность "демократических ценностей" США. "Демократия американского типа - это болезнь", - заявил Шэнь Хайсюн. - "И болезнь тяжелая".

Шэнь Хайсюн рассказал, что Медиакорпорация Китая стала одним из главных источников информации о ситуации в Афганистане в последнее время. Ее сотрудники сообщали объективные факты о том, как американские военные по ошибке убивали ни в чем неповинных людей. "Глядя в несчастные глаза отчаявшихся людей, я думал: неужели это и есть та демократия, которой США торгуют по всему миру?" - сказал Шэнь Хайсюн.

"Все больше образованных людей по всему миру понимает: о том, насколько демократично государство, может судить только его народ", - подчеркнул Шэнь Хайсюн. "Демократия - это не украшение, она нужна не для декорации", - заметил он. Шэнь Хайсюн заявил, что даже самые красивые речи остаются пустой риторикой, если интересы народа не ставятся во главу угла. Он задал риторический вопрос: "Те Флойды, которых задушила полиция, пользовались ли они "демократией" и "правами человека", о которых так любят рассуждать американские политиканы?"

По словам Шэнь Хайсюна, сейчас мир претерпевает беспрецедентные изменения, по всему земному шару продолжает бушевать пандемия, судьбы людей в разных уголках планеты становятся связанными еще более тесно, чем раньше. На этом фоне международные СМИ должны брать на себя больше ответственности. Он напомнил, что иновещанию Китая накануне исполнилось 80 лет. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме к юбилею выразил надежду на то, что журналисты внесут еще более весомый вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества.

"Мы верим в силу справедливости, и будем привержены распространению объективной и справедливой информации", - заявил Шэнь Хайсюн. Он рассказал о спецпроектах Медиакорпорации Китая, нацеленных на то, чтобы рассказать миру о борьбе с бедностью в Китае, о строительстве среднезажиточного общества, об управлении государством. Глава Медиакорпорации Китая пригласил журналистов из всех стран приехать в Китай и увидеть своими глазами, как выглядит демократия по-китайски.

Шэнь Хайсюн также рассказал о создании Медиакорпорацией Китая механизмов сотрудничества со СМИ разных регионов мира и пригласил медиакомпании из разных стран присоединиться к этим проектам.

"Мы верим в силу солидарности, и будем способствовать обмену между различными цивилизациями и внесем свой вклад в создание сообщества единой судьбы", - резюмировал гендиректор CMG.